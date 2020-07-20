Оксфордська вакцина проти Covid-19 безпечна і перспективна – випробування

Група вчених Оксфордського університету і британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca, які разом розробляють вакцину проти нового коронавірусу, повідомили в понеділок, що їхнє раннє випробування на людях показало, що вакцина безпечна і стимулює організм виробляти антитіла і лейкоцити для боротьби з інфекцією.

Дослідження, в якому взяли участь 1 077 добровольців, було названо перспективним.

Оксфордська вакцина називається ChAdOx1 nCoV-19 і була виготовлена ​​з ослабленої та такої, що не реплікується, версії вірусу застуди, аденовірусу.

Оксфордська вакцина є однією з 23 вакцин, які нині проходять випробування на людях, згідно з підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров’я. Понад 130 інших перебувають на доклінічних випробуваннях.

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Коли розпочнеться масове вакцинування – прогноз ВООЗ

Масово застосовувати вакцину від коронавірусу в світі розпочнуть не раніше середини 2021 року, прогнозує Всесвітня організація охорони здоров’я.

Перші результати вакцин-кандидатів у ВООЗ очікують вже до початку 2021 року.

Згідно з останніми дослідженнями, антитіла до коронавірусу можуть зникати через деякий час.