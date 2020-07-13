Вірус грипу і Covid-19 не можуть створити будь-яку комбінацію – вони різні, тому немає сенсу заздалегідь вакцинуватися від сезонного грипу, вважає педіатр Євген Комаровський.

– Вірус грипу може змінюватися, з’єднуючись з іншими вірусом грипу. А Covid-19 може мутувати під впливом зовнішніх факторів або з іншим варіантом коронавірусу. Але грип та Covid-19 не можна схрестити. Це абсолютно різні віруси, – запевнив лікар.

Водночас, за його словами, людина може одночасно заразитися і грипом, і коронавірусом – це так званий мікс інфекцій.

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Комаровський також сказав, що навіть за великого бажання зробити щеплення від грипу раніше не вийде, оскільки щороку приходять різні віруси, а вакцини від них з’являються в аптеках не раніше кінця вересня.

– Прогноз, які віруси грипу будуть ходити, ВООЗ дає у березні-квітні, і тільки у травні-червні запускається процес підготовки вакцини, яка надходить у продаж не раніше серпня. А в Україні вона з’являється не раніше кінця вересня, – підсумував педіатр.

Вакцина від Covid-19

У світі нині розробляють або тестують 200 потенційно дієвих вакцин від коронавірусу.

Майже 20 вакцин вже тестують на людях.

У Всесвітній організації охорони здоров’я найближчим часом планують визначитися з переліком критеріїв, за яким будуть оцінювати їх ефективність.

За оцінками ВООЗ, розробка вакцини обійдеться у $31 млрд.