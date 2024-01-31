Нове дослідження, опубліковане в журналі The American Journal of Clinical Nutrition, виявило, що щоденний прийом вітамінних комплексів може допомогти уповільнити когнітивне старіння людей старше 60 років.

Позитивний вплив на здоров’я

Учасники дослідження, які щодня приймали полівітаміни протягом двох років, показали кращі результати щодо епізодичної пам’яті, тобто здатність до згадування подій, уваги та планування.

Це дослідження базується на результатах трьох інших досліджень, які аналізували, чи можуть полівітаміни, добавки з екстрактом какао та їх комбінації захищати від серцево-судинних захворювань, раку тощо.

Зараз дивляться

Хоча методики досліджень різнилися, науковці дійшли однакових висновків: прийом вітамінних комплексів дійсно може уповільнити втрату пам’яті та когнітивне старіння у людей віком 60+.

Нагадаємо, що когнітивні функції відіграють важливу роль в літньому віці. Адже це впливає на здатність людини приймати власні рішення, розв’язувати проблеми й керувати своїм життям без сторонньої допомоги.

Джерело: Health