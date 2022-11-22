Наприкінці листопада тисячі дослідників з усього світу зберуться в Сан-Франциско на щорічну конференцію з клінічних випробувань хвороби Альцгеймера.

Повідомляється, що зустріч цього року обіцяє стати знаковою подією. Вчені очікують почути результати великого клінічного випробування лікування препаратом леканемаб, яке було призначено майже 2 тис. пацієнтів з ранньою хворобою Альцгеймера.

Зазначається, що леканемаб є продуктом спільних розробок японської фармацевтичної компанії Eisai та американської біотехнологічної компанії Biogen.

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Вже стало відомо, що терапія леканемабом уповільнила зниження когнітивних функцій, що вселяє надію на те, що ліки можуть нарешті загальмувати невблаганну хворобу.

Разом з тим леканемаб вже викликав суперечки. По-перше, препарати на основі антитіл настільки дорогі, що не по кишені багатьом країнам.

По-друге, леканемаб самостійно вводити непросто, на відміну від таблеток і капсул: пацієнти повинні відвідувати клініку для внутрішньовенної інфузії двічі на місяць.

По-третє, побічні ефекти вимагають ретельного спостереження: пацієнти, які беруть участь у дослідженні, регулярно проходили сканування на наявність набряку мозку та крововиливів, послугу, яку багато лікарень не можуть надати у великих масштабах.

Але Управління з контролю за продуктами і ліками видало прискорене схвалення, оскільки препарат очищав мозок пацієнтів від амілоїдних бляшок і, отже, може уповільнити прогресування хвороби Альцгеймера, якщо приймати його досить рано і протягом досить тривалого часу.