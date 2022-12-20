Дослідження, яке провели вчені Кентського університету, показало, що пандемія Covid-19 порушила схеми передачі широкого спектру інфекційних захворювань, включаючи інфекцію, викликану стрептококом групи А (GAS), також відому як стрептокок А.

Повідомляється, що вчені проаналізувала схеми передачі 22 різних інфекційних захворювань під час пандемії Covid-19 в Англії. Результати показали, що заходи профілактики інфекції в цілому знизили поширення збудників, що передаються повітряно-крапельним і фекально-оральним шляхом.

Після скасування цих заходів хвороби, які не можна запобігти вакцинами, включаючи інфекції, спричинені стрептококом А, продемонстрували швидке зростання.

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Більш того, Covid-19 і пов’язані з ним профілактичні заходи перервали сезонні схеми передачі, які були характерні для багатьох патогенів до пандемії.

– Це переривання може пояснити незвичайну поведінку інфекційних захворювань, таких як стрептокок А або грип, з якими ми стикаємося наразі, – зазначив професор Марк Васс.

За його словами, вчені ніколи раніше не стикалися з чимось подібним. Пандемія надала реальний експеримент з передачі інфекційних захворювань і його потрібно максимально використовувати, щоб знайти відповіді на всі відкриті питання.