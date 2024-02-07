Вчені знайшли пояснення, чому люди з блакитними очима краще бачать у темряві, ніж ті, у кого темні очі. Команда британських дослідників з Ліверпульського університету Джона Мурса на чолі з Кіококо Ямагуті з’ясувала, що організм блакитнооких просто виробляє менше меланіну.
Темні очі проти блакитних
За даними Американської академії офтальмології (AAO), 45% людей на планеті мають карі очі, 27% – блакитні, решта – їхні комбінації.
За винятком азійських націй, де немовлята народжуються з карими очима, діти інших етнічних груп можуть з’являтися на світ зі світлими. Це свідчить про відсутність меланіну в райдужці.
Приблизно з трьох місяців, коли організм починає виробляти меланін, колір очей змінюється. Сучасні дослідження показують, що у цьому складному процесі беруть участь 16 генів.
Але виявляється, ще 10 тис. років тому людей з блакитними очима взагалі не існувало. Вчені встановили, що їхні власники з’явилися у Чорноморському регіоні Південно-Східної Європи внаслідок генних мутацій, які передали своїм нащадкам.
Світло і темрява
У світлооких менше меланіну, ніж у людей із карими очима, тому вони краще бачать уночі. Проблема полягає в тому, що їм не вистачає пігменту в центральній частині ока, коли світло проходить через зіницю, щоб дістатися до сітківки.
Тому блакитні очі справді можуть стати перевагою в темряві, але якість зору залежить також від індивідуальних особливостей організму.
Джерело: New Scientist