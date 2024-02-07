За даними Американської академії офтальмології (AAO), 45% людей на планеті мають карі очі, 27% – блакитні, решта – їхні комбінації.

За винятком азійських націй, де немовлята народжуються з карими очима, діти інших етнічних груп можуть з’являтися на світ зі світлими. Це свідчить про відсутність меланіну в райдужці.

Зараз дивляться

Приблизно з трьох місяців, коли організм починає виробляти меланін, колір очей змінюється. Сучасні дослідження показують, що у цьому складному процесі беруть участь 16 генів.

Але виявляється, ще 10 тис. років тому людей з блакитними очима взагалі не існувало. Вчені встановили, що їхні власники з’явилися у Чорноморському регіоні Південно-Східної Європи внаслідок генних мутацій, які передали своїм нащадкам.

Світло і темрява