Дослідники виявили, що люди часто забувають помити деякі частини тіла, тому не вимивають всі шкідливі мікроорганізми.

Науковці проаналізували мазки 129 людей, у них всіх були забрудненими схожі ділянки тіла.

Медикині доктор Перді та доктор Талл прокоментували важливість якісного очищення деяких частин тіла.

Зараз дивляться

За вухами

За вухами накопичуються жири тіла, мертві клітини шкіри та бруд. Часто люди не миють цю зону, але її забруднення може призвести до себорейного дерматиту.

– Якщо у вас проколоті вуха, вам обов’язково потрібно зосередитися на митті цієї ділянки, щоб уникнути інфікування, – наголошує доктор Перді.

Між пальцями ніг

Також сильно накопичуються бруд і мертві клітини шкіри між пальцями ніг. Якщо там недостатньо очищати, може утворитися грибок нігтів або інші дерматологічні проблеми.

– Для хворих на цукровий діабет особливо важливо мити ноги та між пальцями, вони мають набагато нижчий поріг зараження шкірними інфекціями, – зазначає доктор Талл.

Для видалення бруду достатньо використовувати мило хоча б раз на день.

Переодягання шкарпеток також відіграє ключову роль в уникненні шкідливих бактерій.

Пупок

Пупок має багато складок, які легко забиваються. Таким чином створюються ідеальні умови для розмноження різних мікроорганізмів.

– Ця ділянка може стати надзвичайно роздратованою, інфікованою, запаленою, червоною, сверблячою, попрілою та навіть утворити струп або жовту скоринку, – каже доктор Перді.

Фахівці зазначають, що якісне очищення всіх ділянок шкіри захищає від різних шкірних і бактеріальних захворювань.

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Джерело: Frontiers in Microbiology