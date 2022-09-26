Експерти американського Національного фонду сну опублікували результати досліджень, згідно з якими заміна вуглеводів і жирів білком сприяла значному зниженню надмірної денної сонливості.

Повідомляється, що дослідники проаналізували типи харчування майже 2 тис. дорослих віком від 24 років і старше, 10% з яких відчували надмірну денну сонливість.

Під час наукової роботи з’ясувалося, що заміна 5% енергії, яку дають білки, на рівну кількість насичених жирів і вуглеводів збільшує ймовірність надмірної денної сонливості.

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Ще одне дослідження засвідчило, що вживання в їжу більшої кількості продуктів, багатих на білок, може поліпшити тривалість нічного сну і, відповідно, знизити денну сонливість.

Як заявили експерти Фонду сну, вживання більшої кількості горіхів, бобових, фруктів і ненасичених жирів може допомогти нам добре спати вночі і не відчувати сонливості вдень.

Наприклад, дотримання середземноморської дієти, що складається переважно з нежирного м’яса і рослинних продуктів, покращує якість сну і знижує ризик серцевих захворювань, підказують нам фахівці.

Джерело: Express