Учені з Університету Міннесоти виявили природні клітини-кілери, які здатні посилити захисні властивості Т-лімфоцитів у боротьбі зі злоякісними процесами в організмі.

Природні клітини-кілери є частиною вродженої імунної системи людини і мають здатність атакувати і знищувати злоякісні клітини.

У новому дослідженні вони були оброблені нікотинамідом, що значно підвищило їхню ефективність у боротьбі з раковими клітинами.

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Комбінація природних клітин-кілерів, посилених нікотинамідом, і лікування моноклональними антитілами була випробувана на 30 пацієнтах, зокрема на 20 пацієнтах з неходжкінською лімфомою, що рецидивує або важко піддається лікуванню.

У цій групі пацієнтів 11 отримали повну відповідь на лікування, а троє — часткову відповідь протягом 28 днів.

Нікотинамід, також відомий як ніацин або вітамін B3, зазвичай використовується для покращення метаболічних процесів організму та виробництва енергії.