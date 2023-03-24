Вчені всього світу сьогодні намагаються з’ясувати причини зростання колоректального раку (раку товстої кишки) серед молодих людей.

За оцінками, до 2030 року серед молодих людей віком від 20 до 49 років колоректальний рак стане основною причиною смерті в Сполучених Штатах. Проте, фактори, що сприяють зростанню випадків патології, залишаються загадкою.

На сьогодні відомо, що серед ризиків розвитку колоректального раку – сімейний анамнез захворювання, наявність певної генетичної мутації, вживання занадто великої кількості алкоголю, куріння або ожиріння.

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Проте вчені все ще не погоджуються щодо того, яку роль ці фактори ризику, особливо ожиріння, відіграють у зростанні колоректального раку серед дорослих молодше 55 років.

Зокрема, гастроентеролог Субханкар Чакраборті стверджує, що фактори харчування та способу життя можуть відігравати більшу роль, ніж деякі думають.

За його словами, було важко визначити причини зростання захворюваності в більш молодому віці, тому що, наприклад, якщо у когось є поліп в товстій кишці, може пройти від 10 до 15 років, щоб він перетворився на рак.

За словами онколога Шейна Дормаді, молоді люди в середньому споживають менш здорову їжу – фаст-фуд, оброблені закуски, оброблені цукри.

– Я думаю, що ці продукти також містять більш високі концентрації канцерогенів і мутагенів, на додаток до того факту, що вони дуже повніють, – зазначив учений.

Однак у Центрі раннього колоректального раку та раку шлунково-кишкового тракту в Меморіальному онкологічному центрі Слоун-Кеттерінг дослідники не бачать певного зв’язку між зростанням захворюваності на колоректальний рак серед молодих дорослих пацієнтів та зростанням ожиріння.

Деякі вчені також вивчають роль генетичних мутацій, які можуть підвищити ризик колоректального раку серед молодих людей. Однак у більшості пацієнтів з цим діагнозом таких мутацій немає.

Виявлення того, що може бути причиною цього сплеску діагнозів колоректального раку серед молодих, допоможе не тільки вченим краще зрозуміти рак як хворобу, але й лікарям розробити персоналізовані оцінки ризику для своїх пацієнтів, сказав Чакраборті.