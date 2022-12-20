Вчені-клініцисти з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі виявили, що чат-боти, створені спеціально для поліпшення психічного здоров’я, здатні ефективно залучати людей з депресією і допомагати в лікуванні їхніх симптомів.

Чат-боти або агенти діалогу – це комп’ютерні програми, що імітують людські розмови. Вони все частіше використовуються в охороні здоров’я, наприклад, для лікування психічних захворювань, таких як депресія і тривога, а також для поліпшення загального самопочуття.

Повідомляється, що дослідники проаналізували дев’ять чат-ботів з психічного здоров’я з провідних магазинів додатків, п’ять з яких мали не менше 500 тис. завантажень, щоб з’ясувати, чи пропонують вони самодопомогу людям з депресією.

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Дослідники оцінювали чат-боти за допомогою сценаріїв персонажів, створених з урахуванням різних культур, віку та статі. Персонажі також демонстрували поведінку, що відображає різний ступінь симптомів депресії.

Було виявлено, що всі чат-боти брали участь у чуйних та неупереджених розмовах з користувачами та пропонували підтримку та керівництво за допомогою психотерапевтичних вправ, які зазвичай використовують психологи та консультанти.

Відзначається, що вчені мають намір проводити подальші дослідження ефективності інших цифрових методів для психічного благополуччя.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, депресія зачіпає 264 млн осіб у всьому світі, але не діагностується і не лікується в половині випадків.