Дослідження Американського хімічного товариства показали, що пиво, особливо темні елі і стаути, може знизити захворюваність атеросклерозом і катарактою на цілих 50%.

За словами вчених, стаут (темний ельовий сорт пива) містить значну кількість важливих поживних речовин, таких як кальцій, залізо і вітамін B. Минулі дослідження показали, що ця антиоксидантна активність може бути корисною для артерій і кісток.

– Пиво містить значну кількість антиоксидантів у порівнянні з іншими напоями, – зазначив професор хімії Скрентонського університету в Пенсільванії Джо Вінсон.

Зараз дивляться

Під час свого дослідження вчений виявив, що вживання хом’яками еквівалента двох пляшок пива для людини вдвічі знижує рівень атеросклерозу. Вінсон назвав це значним ефектом.

У 2009 році дослідження, опубліковане в американському Журналі клінічного харчування, показало, що компоненти пива також можуть сприяти здоров’ю кісток.

У 2022 році вчені підтвердили користь стаута для здоров’я, пояснивши, що вміст заліза може збільшити надходження кисню через еритроцити.

Це підтверджується минулими дослідженнями, які припускають, що напій також може відігравати певну роль у запобіганні утворенню тромбів.

Згустки крові є основним попередником серцевих захворювань, таких як інсульт і серцевий напад, але вони можуть виявитися настільки ж смертельними, якщо утворюються в ногах або легенях.

Повідомляючи про результати дослідження, The Telegraph заявила, що ефекти пива були порівнянні з ефектами від прийому аспірину, який широко використовується для запобігання серцевих нападів.

Джерело: Express