Команда вчених з Люксембургу і Канади під час дослідження з’ясувала, що у дорослих, які проживають спільно, нижче рівень цукру в крові, а соціальна ізоляція може збільшити ризик діабету II типу.

– Посилення підтримки літніх людей може стати відправною точкою для усунення ризиків для здоров’я, зокрема, погіршення глікемічної регуляції, – зазначає провідний автор Кетрін Форд.

Вчені використовували дані 3 335 дорослих віком від 50 до 89 років без раніше діагностованого діабету в період з 2004 по 2013 рік.

Зараз дивляться Учасники здавали зразки крові для вимірювання середнього глікемічного рівня або рівня глюкози в крові. Їх запитували, чи є у них чоловік, дружина чи партнер, з якими вони жили, чи були стосунки підтримуючими чи напруженими. Також була зібрана інформація про вік, дохід, зайнятість, куріння, фізичну активність, депресію, індекс маси тіла та наявність інших типів соціальних відносин (дитина, інші найближчі родичі, друг). Дослідження також перевірило шанси переддіабету, які були нижчими серед тих, хто був одружений або проживав разом. Аналіз даних з часом показав, що люди, стосунки яких змінилися, наприклад, через розлучення, зазнали значних змін рівня цукру в крові та ймовірності переддіабету. Дивно, але якість стосунків, підтримуючих або напружених, не мала суттєвого впливу на середній рівень глюкози в крові.

Джерело The Guardian

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