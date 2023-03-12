Дослідження, проведене у Великій Британії, показало, що вазектомія (чоловіча стерилізація шляхом перев’язування сім’явивідних проток) набагато рідше викликає ускладнення, ніж очікувалося. Вчені з фонду NHS Foundation Trust лікарень Глостершира проаналізували понад 90 тис. вазектомій, виконаних за 15 років.

Щорічно в Сполученому Королівстві проводиться близько 11 тис. операцій з вазектомії, більшість з яких виконуються в установах первинної медико-санітарної допомоги лікарями-фахівцями загальної практики.

На думку дослідників, результати показують, що існуючі брошури, що пояснюють пацієнтам потенційні ускладнення, базуються на застарілих цифрах.

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Наприклад, одним з найбільш серйозних ускладнень вазектомії є хронічний біль в мошонці, який згадується, як такий що зачіпає до 5% всіх пацієнтів в інформаційній брошурі Британської асоціації хірургів-урологів (BAUS) щодо вазектомії.

Переглянувши останні дані, команда виявила, що насправді цей показник становить лише 0,12% пацієнтів.

Також оцінювали ймовірність післяопераційної інфекції та гематоми, коли кров утворює згусток у тканинах мошонки. Рівень інфекції, взятий як будь-який випадок або стан, який лікували антибіотиками, в статистиці BAUS вказаний як 2-10% пацієнтів, але команда виявила, що це ближче до 1,3%.