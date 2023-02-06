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Вчені з’ясували, що за допомогою стовбурових клітин можна лікувати важкі захворювання очей

6 Лютого 2023, 12:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
очі
Джерело: Pixabay

Вчені Медичної школи Університету Джона Гопкінса з’ясували, що примітивні стовбурові клітини здатні відновлювати пошкоджені кровоносні судини в оці.

Дослідники стверджують, що результати цього експерименту просувають методи регенеративної медицини і спрямовані на те, щоб повернути назад перебіг діабетичної ретинопатії та інших очних захворювань.

– Результати наближають нас до більш широкого використання стовбурових клітин в регенеративній медицині, щоб змусити клітини диференціюватися й уникнути ракових захворювань, – зазначив учасник дослідження Еліас Замбідіс.

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Для дослідження вчені перепрограмували клітини сполучної тканини – фібробласти, взяті у людини з діабетом I типу, і навчили їх створювати тканини організму, включно з кровоносними судинами.

За даними Національного інституту очей, діабетична ретинопатія є основною причиною сліпоти у дорослих у США. До 2050 року, за оцінками дослідників, близько 14,6 млн американців матимуть захворювання, яке призводить до аномального росту кровоносних судин в сітківці, де світло перетворюється на зір.

Джерело: Nature

Теги
лікування Наукові дослідження очі хвороби
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