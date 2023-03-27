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Вчені з’ясували, що зараження Covid-19 під час вагітності підвищує ризик аутизму у хлопчиків

27 Березня 2023, 12:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вагітність
Джерело: Pixabay

Дослідження вчених Массачусетської загальної лікарні (MGH) показало, що хлопчики, народжені матерями з інфекцією SARS-CoV-2 під час вагітності, частіше отримують діагноз неврологічного розладу в перші 12 місяців після пологів.

Під час експерименту вчені вивчили електронні медичні записи 18 355 живонароджених під час пандемії Covid-19, зокрема 883 (4,8%) осіб з позитивним результатом на SARS-CoV-2 під час вагітності.

З 883 дітей, які зазнали впливу Covid-19, 26% отримали діагноз неврологічного розладу протягом перших 12 місяців життя.

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Дослідники відзначають, що, оскільки було вакциновано занадто мало матерів, важко визначити, чи змінила вакцинація ризик.

Вчені дійшли висновку, що Covid-19 під час вагітності має такий самий вплив, як і інші вірусні інфекції, коли йдеться про здоров’я дитини.

Згідно з даними Національної системи охорони здоров’я Великої Британії (NHS), зараження на Covid-19 на пізніх стадіях вагітності може призвести до того, що дитина народиться передчасно або матиме низьку вагу при народженні. Це також може збільшити і ризик мертвонародження, попереджають експерти NHS.

Джерело: Express

Теги
Аутизм вагітність Коронавірус Covid-19 Наукові дослідження
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