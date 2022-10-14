Австралійські вчені Університету Монаша в ході дослідження з’ясували, що здоров’я матері може відігравати важливу роль у запобіганні захворюванню нирок. Іншими словами, ризик розвитку захворювання в дорослому житті частково визначається ще до народження.

За словами вчених, дослідження показало, що деякі люди народжуються з подвійним захистом від хвороб нирок у майбутньому, в той час як інші мають подвійний ризик погіршення здоров’я нирок.

Повідомляється, що було проаналізовано 50 нирок дорослих донорів. Дослідники вивчили ключовий механізм фільтрації нирок, органу, відомого як клубочки, і проаналізували їхні окремі клітини, звані подоцитами.

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Відомо, що чим більше подоцитів, тим здоровіша нирка. Але дослідники вперше виявили, що нирки з більшою кількістю клубочків (фільтрів) також містять більше подоцитів на фільтр.

Це означає, що у людей з більшою кількістю клубочків не тільки більше одиниць подоцитів загалом, але ці клітини більше сконцентровані в кожному фільтрі.

– Дослідження вперше показало, що нирки людини з великою кількістю фільтрів крові (клубочків) містять більше подоцитів на фільтр, — зазначив професор Джон Бертрам.

За його словами, недоношені діти та новонароджені з низькою вагою зазвичай мають менше клубочків і підвищений ризик хронічного захворювання нирок і гіпертонії (високого кров’яного тиску).

Відзначається, що, хоча нічого не можна зробити для збільшення кількості ниркових фільтрів після народження, оскільки вони фіксуються до 36 тижня вагітності, харчування вагітної може допомогти максимізувати цю кількість ще в утробі.

Повідомляється, що дослідження на людях і тваринах показали, що погане харчування матері, вплив алкоголю, дефіцит вітамінів тощо, можуть призвести до народження потомства з низьким гломерулярним числом.

Професор Бертрам зазначив, що ранні відкриття показали: майбутні матері можуть знизити ризик захворювання нирок у своїх дітей в майбутньому, утримуючись від алкоголю і дотримуючись збалансованої дієти.