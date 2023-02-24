Вчені Медичного центру Еразмус в Роттердамі (Нідерланди) під час дослідження з’ясували, як навіть невелика кількість алкоголю під час вагітності пов’язана зі змінами обличчя дитини.

Дослідники вивчили 200 рис обличчя більш ніж 5 600 дітей шкільного віку, використовуючи 3D-зображення та алгоритм глибокого навчання. Вони виявили відмінності між рисами обличчя дітей, чиї матері вживали алкоголь під час вагітності, і тих, хто утримувався від спиртного.

З’ясувалося, що вживання лише 12 г алкоголю на тиждень було пов’язано з незворотними змінами обличчя дитини: більш коротким носом і невеликою регресією області під очима.

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Що більше алкоголю вживали матері під час вагітності, то помітнішими виявлялися зміни обличчя.

Більшість матерів, які пили під час вагітності, також пили протягом трьох місяців до неї.

– Вплив алкоголю на дитину до народження може мати серйозні несприятливі наслідки для розвитку її здоров’я, – кажуть вчені.

За їхніми словами, якщо мати регулярно випиває велику кількість алкоголю, це може призвести до розладу алкогольного спектру плода, що позначається на обличчях дітей.

Діти з цим синдромом, як правило, мають дуже тонку верхню губу, гладку шкіру між носом і верхньою губою (губний жолобок), маленькі очі й перевернутий ніс. У них часто виникають проблеми з концентрацією уваги, завданнями на пам’ять, шкільними заняттями та спілкуванням.

З практичної точки зору, консультанти з питань охорони здоров’я стверджують, що не існує дози алкоголю, яка вважається безпечною, коли йдеться про розвиток майбутньої дитини.

Джерело: Sciencealert

Фото: Medicalxpress