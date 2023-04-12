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Весна – час кліщів: як уберегтися від комах та обрати правильний репелент

12 Квітня 2023, 09:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Весна – час кліщів: як уберегтися від комах та обрати правильний репелент
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як уберегтися від кліщів, чиї укуси можуть бути смертельно небезпечними, як обрати правильний репелент і що робити, якщо кліщ усе таки вкусив.

Що важливо знати про кліщів

1. Кліщі живуть у високій траві та кущах. Поширені чутки про те, що вони стрибають на вас із дерева – це неправда.

2. Кліщів добре видно на світлому одязі.

3. Поки ви рухаєтеся, кліщі не вчепляться у вас. Їжу вони почнуть шукати, коли ви нарешті присядете відпочити. Рухаються кліщі від низу до верху – досить повільно.

4. Що довше кліщ на тілі – то більше ризиків, що він передасть будь-яку інфекцію.

– Щодня оглядайте себе та своїх дітей на наявність кліщів. Перевірте себе без одягу і після прогулянки. Додаткова небезпека криється в тому, що укус кліща практично невідчутний – тварина виділяє анестетик під час укусу, – пояснюють експерти.

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Під час купівлі репеленту зверніть увагу на його склад. У ньому має бути хоча б одна речовина з переліку:

  • DEET (ДЕТА);
  • пікаридин (KBR 3023);
  • ІР3535;
  • OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта);
  • PMD (параментан-діол);
  • 2-ундеканон;
  • параметр.

Не зайвим буде обробити захисним засобом взуття та одяг зсередини, наприклад, шкарпетки.

Що робити, якщо вас вкусив кліщ

– Забудьте про застарілі правила на кшталт помазати кліща олією/лаком/вазеліном. Не треба його крутити руками чи випалювати, – попереджають у МОЗ.

За словами експертів, вам потрібна дієва зброя: це або пінцет із гострими кінчиками, або спеціальна ручка-ласо (ось нею якраз можна кліща прокрутити). Купити це все можна в аптеці або у ветеринарних магазинах.

Щоб знизити ризик хвороби Лайма протягом 72 годин після укусу, ви можете випити 1 таблетку антибіотика доксицикліну. Такі поради дає Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC). Це особливо доречно, якщо кліщ пробув у тілі понад 36 годин. Обов’язково перед цим порадьтеся з лікарем.

Джерело
МОЗ
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Весна Кліщі поради лікаря
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