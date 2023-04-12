Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як уберегтися від кліщів, чиї укуси можуть бути смертельно небезпечними, як обрати правильний репелент і що робити, якщо кліщ усе таки вкусив.

Що важливо знати про кліщів

1. Кліщі живуть у високій траві та кущах. Поширені чутки про те, що вони стрибають на вас із дерева – це неправда.

2. Кліщів добре видно на світлому одязі.

3. Поки ви рухаєтеся, кліщі не вчепляться у вас. Їжу вони почнуть шукати, коли ви нарешті присядете відпочити. Рухаються кліщі від низу до верху – досить повільно.

4. Що довше кліщ на тілі – то більше ризиків, що він передасть будь-яку інфекцію.

– Щодня оглядайте себе та своїх дітей на наявність кліщів. Перевірте себе без одягу і після прогулянки. Додаткова небезпека криється в тому, що укус кліща практично невідчутний – тварина виділяє анестетик під час укусу, – пояснюють експерти.

Під час купівлі репеленту зверніть увагу на його склад. У ньому має бути хоча б одна речовина з переліку:

DEET (ДЕТА);

пікаридин (KBR 3023);

ІР3535;

OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта);

PMD (параментан-діол);

2-ундеканон;

параметр.

Не зайвим буде обробити захисним засобом взуття та одяг зсередини, наприклад, шкарпетки.

Що робити, якщо вас вкусив кліщ

– Забудьте про застарілі правила на кшталт помазати кліща олією/лаком/вазеліном. Не треба його крутити руками чи випалювати, – попереджають у МОЗ.

За словами експертів, вам потрібна дієва зброя: це або пінцет із гострими кінчиками, або спеціальна ручка-ласо (ось нею якраз можна кліща прокрутити). Купити це все можна в аптеці або у ветеринарних магазинах.

Щоб знизити ризик хвороби Лайма протягом 72 годин після укусу, ви можете випити 1 таблетку антибіотика доксицикліну. Такі поради дає Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC). Це особливо доречно, якщо кліщ пробув у тілі понад 36 годин. Обов’язково перед цим порадьтеся з лікарем.