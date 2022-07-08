Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як українці, які, рятуючись від війни, опинилися на території Польщі, можуть отримати безкоштовну медичну допомогу в цій країні.
Зазначається, що Польща надала українцям безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:
- базова медична допомога – візити до сімейних лікарів, виклик швидкої;
- спеціалізована амбулаторна допомога;
- діагностичні дослідження (за направленням лікаря);
- лікування в стаціонарі;
- психіатричне лікування;
- реабілітація (крім курортів);
- стоматологічні послуги.
Знайти медичний заклад можна за телефоном безкоштовної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590.
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Для того, щоб отримати медичну допомогу, потрібно мати такі документи:
- закордонний паспорт громадянина України, в якому є відмітка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року;
- якщо ви перетнули кордон без закордонного паспорта – документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами.
Більше інформації про роботу медичної системи в Польщі читайте за цим посиланням.
Зазначається, що інформація верифікована Міністерством охорони здоров’я Польщі.