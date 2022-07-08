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Від сімейного лікаря до стоматолога: як українці в Польщі можуть отримати безкоштовну медичну допомогу

8 Липня 2022, 13:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як українці, які, рятуючись від війни, опинилися на території Польщі, можуть отримати безкоштовну медичну допомогу в цій країні.

Зазначається, що Польща надала українцям безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:

  • базова медична допомога – візити до сімейних лікарів, виклик швидкої;
  • спеціалізована амбулаторна допомога;
  • діагностичні дослідження (за направленням лікаря);
  • лікування в стаціонарі;
  • психіатричне лікування;
  • реабілітація (крім курортів);
  • стоматологічні послуги.

Знайти медичний заклад можна за телефоном безкоштовної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590.

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Для того, щоб отримати медичну допомогу, потрібно мати такі документи:

  • закордонний паспорт громадянина України, в якому є відмітка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року;
  • якщо ви перетнули кордон без закордонного паспорта – документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами.

Більше інформації про роботу медичної системи в Польщі читайте за цим посиланням.

Зазначається, що інформація верифікована Міністерством охорони здоров’я Польщі.

Джерело
МОЗ
Теги
Біженці Війна в Україні Медики медична допомога МОЗ України Польща
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