Влада Пекіна поступово послаблює жорсткі обмеження, пов’язані з недавнім спалахом коронавірусної інфекції. Сьогодні, 6 червня, в більшій частині мегаполісу вже відкрилися ресторани. Музеям, кінотеатрам й спортивним залам дозволено працювати на 75% завантаження.

Цікаво, що кур’єри знову можуть доставляти посилки до дверей клієнтів, а не залишати їх біля під’їздів багатоквартирних будинків.

Школи, які частково відкриються раніше, повністю запрацюють з 13 червня, а дитячі садки – 20 червня.

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Повернення до майже нормального стану відбулося всюди в Пекіні, за винятком одного району і частини іншого, де спалах триває.

Влада провела тут кілька раундів масового тестування і заблокувала будівлі та комплекси.

Ці заходи, як повідомляється, спрямовані на придушення спалаху, в результаті якого на Covid-19 заразилися 1 800 чоловік протягом шести тижнів в місті з населенням 22 млн осіб. У неділю число нових випадків скоротилося до шести.

Правляча Комуністична партія як і раніше дотримується стратегії нульового Covid-19, яка вимагає економічних витрат і заподіює незручності мільйонам людей. Навіть незважаючи на те, що багато країн дотримуються більш м’якого підходу в міру зростання рівня вакцинації й доступності лікування.