Лікарі в Канаді та Швеції проаналізували понад мільйон записів пацієнтів і виявили, що ті з них, хто був оглянутий жінками-хірургами, мали кращі результати та менше проблем протягом кількох місяців після операції.

Крім того, з’ясувалося, що жінки-хірурги, як правило, оперують повільніше і досягають кращих результатів, не поспішаючи в операційній.

– Мене, як хірурга-чоловіка, ці дані мають змусити замислитися, чому так буває, – зазначив керівник одного з досліджень у Канаді Крістофер Волліс.

Команда Волліса вивчила ускладнення, повторну госпіталізацію та рівень смертності після операцій майже в 1,2 млн пацієнтів Онтаріо в період із 2007 по 2019 роки. Записи охоплювали 25 різних хірургічних процедур на серці, мозку, кістках, органах і кровоносних судинах.

Виявилося, що пацієнти, оглянуті жінками-хірургами, через рік після операції почувалися краще: у 20,7% спостерігалися несприятливі післяопераційні події порівняно з 25% пацієнтів, оглянутих хірургами-чоловіками.

Коли лікарі подивилися виключно на смертність після операції, різниця була ще разючішою: у пацієнтів, яких лікували хірурги-чоловіки, імовірність померти через рік після операції була на 25% вищою, ніж у тих, кого лікували хірурги-жінки.

Аналогічна картина постала і під час дослідження лікарів зі Швеції, які вивчили дані 150 тис. пацієнтів.

Вони виявили, що пацієнти, яких лікували хірурги-жінки, страждали на меншу кількість ускладнень і мали коротший термін перебування в лікарні, ніж ті, кого лікували чоловіки.

Як зазначили дослідники, до отриманих результатів слід ставитися з обережністю, але дані дають змогу припустити, що чоловіки і жінки по-різному практикують медицину.

Прийняття деяких практик, які більш поширені серед жінок-лікарів, ймовірно, поліпшить результати лікування пацієнтів, зазначив президент Королівського коледжу хірургів Англії Тім Мітчелл.