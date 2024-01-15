Багато людей мають залежність від солодкого, від продуктів з високим змістом цукру важко відмовитись.

Спортивний дієтолог Джесс Гілард розповіла, що відбувається з організмом, якщо повністю відмовитися від цукру.

Відмова від рафінованого цукру матиме ряд позитивних наслідків для здоров’я, однак перші кілька днів можуть бути важкими.

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Що буде, якщо відмовитися від цукру

Відразу після того, як людина припинить їсти цукор, вона відчує втому, головний біль, нудоту і дратівливість.

– Приблизно через 5 годин ви почнете відчувати втому та брак енергії, —сказала Джесс.

Це пов’язано з тим, що тіло звикло покладатися на цукор, як на джерело енергії, якого тепер немає.

Протягом кількох днів ці симптоми, як правило, проходять.

Через кілька днів після відмови покращиться настрій та освіжиться подих, адже цукор перестане взаємодіяти з бактеріями у роті.

– Після тижня дієти з низьким вмістом рафінованого цукру трохи покращиться колір обличчя, – зазначила експертка.

Коли мине місяць без цукру, можна відчути зміну рівня енергії та зовнішні покращення тіла. Організм почне використовувати жир як джерело енергії, тому відбудеться втрата ваги.

Якщо вдасться протриматися без вживання цукру більше шести місяців, можна помітити значне зменшення болю у суглобах. Також зменшиться ризик розвитку діабету другого типу.

Як відмовитися від цукру

Щоб зменшити кількість споживання рафінованого цукру, важливо читати етикетки продуктів і вибирати продукти з його низьким вмістом.

Можна замінити солодкі закуски фруктами, овочами, хумусом або вареними яйцями.

Здоровий сніданок з низьким вмістом цукру допоможе почуватися ситим протягом дня і уникати переїдання.

Відмовлятися від рафінованого цукру важливо поступово.

Починати треба з невеликих змін, наприклад зменшити кількість солодких напоїв.