Відновити емоційний стан реально навіть за два дні: як це зробити

Останні місяці для всіх українців видалися важкими. Постійне напруження, новини з фронту і не тільки дуже сильно виснажують. Тому важливо знайти сили, час та сміливість дати собі відпочинок хоча б на два дні.

Навіть за такий короткий час реально відновитися. Ніхто не зможе допомогти вам побороти емоційне виснаження, поки ви самі собі в цьому не допоможете.

Існує багато варіантів, як за два дні хоча б трохи вийти зі шквалу негативних емоцій. Але щоб дійсно розслабитися, варто змінити обстановку.

Зараз дивляться

Наприклад, поїхати на вихідні в СПА чи оздоровчий центр, де можна знайти дводенні програми відновлення. Програма Аюрведичні вихідні (Ayurvedic weekend), яка допоможе впоратися зі стресом та зняти напруження, є в аюрведичному комплексі Shambala Wellness Club.

Shambala Wellness Club – це єдиний в Україні аюрведичний стаціонарний комплекс, а також один із найбільших у Східній Європі проєктів, присвячених культурі аюрведи та здоровому способу життя.

Разом із фахівцями з Індії, які мають багаторічний досвід в аюрведичній практиці, клуб створив унікальну оздоровчу концепцію, що базується на філософії стародавньої індійської медицини аюрведи, безпечних методах очищення організму, wellness-підході та сучасних трендах в харчуванні.

Аюрведа представляє собою науку про життя, яка заснована на знаннях індійських лікарів, що протягом 5 тис. років вивчали роль природних препаратів в оздоровленні організму, боротьбі з хворобами та їх профілактиці.

Основний принцип аюрведи – це лікувати не хворобу, а людину, що є основою концепції Shambala Wellness Club. Тут оздоровлення забезпечує стійкі результати без побічних ефектів. Це досягається шляхом використання внутрішніх ресурсів організму в поєднанні з цілющими травами та оліями, а також заняттями йогою, дихальними практиками та медитаціями.

Наодинці з собою

Цей комплекс розташований досить віддалено від всіх шумних місць, тут не проводять галасливих заходів. Сам центр побудований так, що вірогідність зустріти людину в коридорі дуже мала, всі гості дотримуються тиші та особистих кордонів. Це дійсно те місце, де можна побути наодинці з собою.

Територія комплексу велика і красива, є можливість прогулятися набережною біля Десни, подихати чистим повітрям і відчути справжню тишу.

В інтер’єрі комплексу немає зайвих деталей, все, що ви там побачите, на своїх місцях і має значення. Центр побудований згідно зі стародавньою філософією організації простору Васту Шастра. Це створює максимально гармонійну атмосферу для відвідувачів. Наприклад, головні двері виходять на схід, що є найкращим напрямком для входу енергії до приміщення.

Для комфорту гостей в Shambala Wellness Club пропонують 40 сучасних номерів категорій Standard, Standard pool view, Suite та Suite Pool view, а ще конференц-зали, якщо треба провести бізнес-зустріч з колегами.

Програма Аюрведичні вихідні (Ayurvedic weekend) розрахована на два дні. Графік дня запропонують такий, щоб не було часу рефлексувати над своїми проблемами.

До цієї програми входять СПА-процедури (масажі та різні аюрведичні терапії), заняття йогою та дихальними практиками, користування СПА-зоною (басейн із гідромасажем та протитечією, хамам, фінська сауна з панорамними вікнами, циркулярний душ, соляна кімната з іонізованим повітрям).

Аюрведичний вікенд також включає комплексне вегетаріанське харчування – це чудова можливість скуштувати смачну та здорову їжу і дещо винести для себе.

Всі авторські страви створені шеф-кухарем Shambala Wellness Club, який детально вивчав аюрведичну кухню до кожної дрібниці. Навіть звичайний цукіні в його стравах може бути різнобарвним завдяки віртуозному поєднанню спецій. На одній тарілці ви знайдете шість різних смаків: солодкий, солоний, терпкий, гіркий, гострий та кислий.

Експерти Shambala вважають, що такий підхід може позитивно вплинути на ваш ментальний та фізичний стан, а також допомогти збалансувати всі процеси в організмі.

Є в комплексі і wellness-бар, де можна спробувати майже всі оздоровчі напої: фреші, смузі, фіточаї, зелені коктейлі та корисні солодощі.

СПА

Окрім Аюрведичних вихідних, в комплексі є й інші цікаві програми. Спеціалісти центру розробили унікальні 11 СПА-пакетів на будь-який смак. Наприклад, у пакеті Антистрес головною фішкою є автентичний індійський масаж всього тіла, стоп та голови. Після такої процедури відновлюються не тільки фізичні сили, а й проясняються думки, знаходяться рішення проблем.

Спробувати на собі дію автентичних терапій можна, замовивши програму SPA day, Wellness day або SPA weekend.

Аюрведичні процедури

Серед основних – це масажі, але не в класичному розумінні лікувального масажу. Для таких процедур часто використовуються різні олії і трави, корисні не тільки для шкіри, а й для організму загалом, бо вони здатні очищати тіло від токсинів.

Також серед процедур є:

абх’янгам – м’який олійний аюрведичний масаж;

удвартанам – масаж із використанням порошків із трав та спецій;

широдхара – процедура, в процесі якої тепла олія тонкою цівкою ллється на лоб, розслабляючи та тонізуючи центральну нервову систему;

патра потлі – масаж мішечками з травами в олії;

сведана – пропарювання тіла у спеціальній бочці.

Wellness

Програми лінійки Wellness спрямовані не тільки на відновлення емоційного стану, а й на оновлення та омолодження організму. Вони розраховані на три, чотири або сім днів відпочинку.

До кожної з програм входить щоденний оздоровчий блок процедур, заняття йогою та дихальними практиками, триразове комплексне харчування та користування СПА-зоною.

Аюрведа

Основною програмною лінійкою Shambala Wellness Club є оздоровча лінійка Аюрведа – низка детокс-програм тривалістю від 10 днів.

До лінійки Аюрведа входить:

панчакарма (традиційне індійське глибоке очищення організму);

відновлення опорно-рухового апарату;

нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту;

комплексна підготовка до вагітності;

аюрведична корекція ваги (14 днів).

Кожна з програм починається з первинної консультації лікаря, який складе повну картину стану здоров’я, а також підбере спеціальні препарати та процедури згідно з індивідуальними потребами гостя.

В результаті проходження оздоровчої програми організм очиститься від токсинів, покращиться робота шлунково-кишкового тракту, зміцниться імунітет. Загальний психоемоційний стан буде більш стабільним та гармонійним.

Чому варто спробувати йогу

Йога – це не про спорт, а про філософію душі й тіла. Як і будь-який спорт, йога допомагає зняти напруження, відволіктися від проблем, але найголовніше, чому вона навчає – це контроль свого тіла і вміння слухати його.

Під час заняття ви будете зосереджені не на тому, чи правильно виконуєте якусь позу, а на відчуттях свого тіла і диханні.

Дихання – дуже важлива складова рівноваги енергій, за його допомогою можна повернутися в стан спокою або, навпаки, набратися сил на день.

На йогу дійсно варто сходити навіть тим, хто до цього її не практикував, тому що це не про спорт, а про відчуття себе і свого тіла.

Інструкторка комплексу підбирає складність рухів для кожного і, якщо ви до цього ніколи не займалися, зможете виконувати пози для початківців.

Найважливіше, чому навчає йога – це дихання і розслаблення кожного м’яза тіла задля відчуття легкості та умиротворення.

Відновлення емоційного стану за два дні – чи можливо це

Ви самі для себе повинні зрозуміти, що треба зупинитися, прислухатися до себе, задовольнити насамперед свої потреби і відпочити.

Можливо, за два дні повністю відновитися у вас не вийде, але ці два дні дадуть розуміння, що треба змінювати в собі та своїх звичках, аби мати якісне, здорове та щасливе життя навіть за умови війни.

Аюрведичний комплекс Shambala Wellness Club – це місце, де можна почути себе, спробувати демоверсію здорового способу життя та знайти саме ті важелі, які допомагатимуть вам тримати рівновагу та зберігати емоційне здоров’я.