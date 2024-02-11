Експерти клініки Майо в США та Американської кардіологічної асоціації назвали симптоми серцевого нападу, які характерні тільки для жінок.

Симптоми у жінок

– Пітливість, нудота, запаморочення та незвичайна втома можуть не бути схожими на типові симптоми серцевого нападу. Однак вони характерні для жінок і можуть виникати частіше під час відпочинку або сну, – йдеться в повідомленні.

За словами експертів, на відміну від чоловіків, біль, тиск або дискомфорт у грудях у жінок не завжди є серйозними або навіть найпомітнішими симптомами серцевого нападу.

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Фактори ризику

– Важливо спочатку визнати фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань, а потім працювати над стримуванням поведінки, яка може погіршити цей ризик, – зазначили в клініці Майо.

Повідомляється, що жінки повинні контролювати такі фактори ризику, щоб запобігти хворобам серця:

діабет;

психічний стрес і депресія;

куріння;

сидячий спосіб життя.

Експерти зазначили, що певні стани, включно з менопаузою, синдромом розбитого серця та ускладненнями вагітності, також можуть збільшити ризик серцево-судинних захворювань у жінки.

Незалежно від віку

За даними Американської кардіологічної асоціації, поєднання протизаплідних таблеток і куріння підвищує ризик серцевих захворювань у молодих жінок на 20%. Ризик також збільшується з віком. А переїдання та малорухливий спосіб життя є чинниками, які з часом призводять до закупорки артерій.

Сімейна історія

– На жаль, усі салати та йога у світі не можуть усунути ризик серцево-судинних захворювань. Сімейна історія часто відіграє вирішальну роль, – пояснюють кардіологи.

Фахівці Американської кардіологічної асоціації рекомендують починати перевірку рівня холестерину у віці 20 років або раніше, якщо в родині є історії хвороб серця. Також важливо регулярно перевіряти артеріальний тиск.

Смерті без симптомів

За даними Асоціації, у 64% жінок, які раптово померли від ішемічної хвороби серця, раніше не було симптомів.

Крім того, за словами експертів, коли жінки відчувають симптоми серцевого нападу, ці ознаки, а саме задишка, нудота, блювання, біль у спині або щелепі, часто неправильно інтерпретуються лікарями.

Ось чому, якщо відчуваєте, що з вами щось не так, не слід відкладати звернення по медичну допомогу, закликають кардіологи.