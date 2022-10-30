Практичний психолог Юлія Ворман, вже традиційно, щотижня, пропонує добірку фільмів, на цей раз українських, які допоможуть українцям зняти напругу, знизити рівень стресу і переключити думки на абстрактні від війни теми.

Віденська кава (2022). До початку Першої світової війни у Віденському кафе виявляються семінарист Йосип, лікар-психіатр Зигмунд, невдалий художник Адольф і журналіст з провінції Лев. Вони влаштовують спільні посиденьки з кавою і поки не здогадуються, що незабаром почнуть вершити долі людей.

Любов і блогери (2022). У селищі Кагаплик настають чергові вибори, а нинішній мер є відомим всім корупціонером. Щоб виправити ситуацію, що склалася, і поліпшити його репутацію, сюди запрошують п’ять зірок Instagram. Героям належить взяти участь в цій змові, пережити пригоди і навіть зустріти справжнє кохання.

Зараз дивляться

Мої думки тихі (2019). Одного разу молодий звукорежисер Вадим отримує можливість змінити власне життя. Йому потрібно записати голоси різних тварин, що мешкають в Закарпатті, після чого він зможе виїхати до Канади. Правда, коли партнером в проєкті стає його мати, здійснення заповітної мрії стоїть під великим питанням.

Я працюю на кладовищі (2021). Це історія людини, яка вирішила втекти від життя. Герой знаходить спокійну роботу на кладовищі, де продає надгробки родичам померлих. Чоловік сподівається, що в подібному місці його вже точно ніхто не потурбує. Однак він потрапляє в круговорот життєвих подій і починає змінюватися.

Догори дригом (2017). Консервативна львів’янка Уляна з 30-річним сином Мар’яном прибувають на відпочинок до Одеси. Через нещасний випадок Уляна потрапляє до лікарні і Мар’ян залишається з Одесою сам на сам…

Джерело: Психологічна підтримка