Швидко мінливий коронавірус породив ще одного надконтагіозного мутанта Омікрона, який непокоїть вчених, оскільки набирає силу в Індії і з’являється в багатьох інших країнах, включаючи Сполучені Штати.

Вчені кажуть, що варіант, названий Центавром або BA.2.75, може швидко поширюватися і обходити імунітет від вакцин та попередньої інфекції.

Правда, поки що неясно, чи може він викликати більш серйозне захворювання, ніж інші варіанти Омікрона, включаючи всесвітньо відомий BA.5.

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Занепокоєння експертів викликає велика кількість мутацій, що відокремлюють Центавр від попередників Омікрона. За словами вчених, деякі з цих мутацій перебувають в областях, пов’язаних із шиповидним білком, і можуть дозволити вірусу більш ефективно зв’язуватися з клітинами.

Ще одна проблема полягає в тому, що генетичні зміни можуть полегшити вірусу можливість обходити антитіла — захисні білки, що виробляються організмом у відповідь на вакцину або інфекцію.

Але експерти кажуть, що вакцини та бустери все ще є найкращим захистом від важкої форми Covid-19.

Відзначається, що восени, ймовірно, США побачать оновлені склади розроблюваної вакцини, націлені на більш свіжі штами Омікрона.

Експерти відзначають, що BA.2.75 – ще одне нагадування про те, що коронавірус постійно розвивається й поширюється.

Ми хотіли б повернутися до допандемічного життя, але нам все одно потрібно бути обережними, оскільки зараз ми живемо з більш високим рівнем ризику, ніж раніше, підкреслюють експерти.