Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Відзначений у багатьох країнах: мутант Омікрона Центавр (BA.2.75) викликає серйозне занепокоєння вчених

11 Липня 2022, 12:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус

Швидко мінливий коронавірус породив ще одного надконтагіозного мутанта Омікрона, який непокоїть вчених, оскільки набирає силу в Індії і з’являється в багатьох інших країнах, включаючи Сполучені Штати.

Вчені кажуть, що варіант, названий Центавром або BA.2.75, може швидко поширюватися і обходити імунітет від вакцин та попередньої інфекції.

Правда, поки що неясно, чи може він викликати більш серйозне захворювання, ніж інші варіанти Омікрона, включаючи всесвітньо відомий BA.5.

Зараз дивляться

Читайте також:
коронавірусНайгірша версія Covid-19: у чому небезпека підваріанта Омікрона Центавр, який прийшов в Україну

Занепокоєння експертів викликає велика кількість мутацій, що відокремлюють Центавр від попередників Омікрона. За словами вчених, деякі з цих мутацій перебувають в областях, пов’язаних із шиповидним білком, і можуть дозволити вірусу більш ефективно зв’язуватися з клітинами.

Ще одна проблема полягає в тому, що генетичні зміни можуть полегшити вірусу можливість обходити антитіла — захисні білки, що виробляються організмом у відповідь на вакцину або інфекцію.

Але експерти кажуть, що вакцини та бустери все ще є найкращим захистом від важкої форми Covid-19.

Відзначається, що восени, ймовірно, США побачать оновлені склади розроблюваної вакцини, націлені на більш свіжі штами Омікрона.

Експерти відзначають, що BA.2.75 – ще одне нагадування про те, що коронавірус постійно розвивається й поширюється.

Ми хотіли б повернутися до допандемічного життя, але нам все одно потрібно бути обережними, оскільки зараз ми живемо з більш високим рівнем ризику, ніж раніше, підкреслюють експерти.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 Наукові дослідження науковці Омікрон Штам Омікрон
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь