З настанням літнього періоду люди часто обирають відпочинок на природі, подалі від міської метушні. Але у парках, лісах зустрічаються небезпечні рослини, при контакті з якими можна завдати шкоди своєму здоров’ю.
Одною із найнебезпечніших рослин в Україні є віх отруйний. Рослина отруйна повністю, але особливо отруйне її кореневище. Якщо віх потрапив у шлунок, упродовж 20 хвилин виявляються перші ознаки отруєння. Віх отруйний: ознаки отруєння та як собі допомогти – читайте в матеріалі.
Віх отруйний: небезпека для здоров’я людини
Сімейний лікар Лілія Сараман зазначає, що в цикуті отруйній міститься смолиста речовина цикутотоксин і алкалоїд цикутин, який діє на мозок та ще багато інших фізіологічно активних сполук.
Найбільша кількість цикутотоксину міститься справді у кореневищі рослини. Це пояснює їхню найбільшу небезпеку як для тварин, так і для людини, особливо для дітей, які, не знаючи отруйних властивостей рослини, їдять її кореневище, що має запах моркви й солодкувате на смак.
Отрута починає діяти через декілька хвилин після попадання в організм, тому що цикутотоксин дуже швидко всмоктується у шлунково-кишковому тракті.
Головним чином отруйна дія направлена на центральну нервову систему. Приблизно через 10-20 хвилин після попадання рослини всередину людині стає погано.
Віх отруйний: симптоми отруєння
Симптомами отруєння є:
- загальна слабкість;
- виділення слини;
- солодкуватий присмак в роті, який змінюється на гіркий;
- нудота;
- блювання;
- розширення зіниць;
- відчуття холоду по всьому тілі;
- атаксія (порушення координації тіла);
- зниження чутливості у кінцівках;
- запаморочення;
- судоми;
- порушення діяльності серця та дихальної системи.
За словами лікаря, смерть при вживанні великих доз настає через параліч дихального центру або від асфіксії під час судом.
Віх отруйний: правила першої домедичної допомоги
- Перша допомога – негайно викликати швидку. Адже лікування повинно проводитися в умовах стаціонару.
- По можливості починайте промивання шлунку значною кількістю води, якнайшвидше, поки цикутоксин не всмоктався у кров.
- Якщо є судоми – підкладіть під голову щось мʼяке, приберіть всі небезпечні предмети, які знаходяться поруч, для унеможливлювання травматизації, поверніть людину на бік. При цьому нижня нога повинна бути в рівному положенні, верхня зігнута, теж саме виконати з руками.
- Не намагайтеся втримати людину під час судом, нічого не запихайте в рот.
- Чекайте на приїзд швидкої медичної допомоги.