З настанням літнього періоду люди часто обирають відпочинок на природі, подалі від міської метушні. Але у парках, лісах зустрічаються небезпечні рослини, при контакті з якими можна завдати шкоди своєму здоров’ю.

Одною із найнебезпечніших рослин в Україні є віх отруйний. Рослина отруйна повністю, але особливо отруйне її кореневище. Якщо віх потрапив у шлунок, упродовж 20 хвилин виявляються перші ознаки отруєння. Віх отруйний: ознаки отруєння та як собі допомогти – читайте в матеріалі.

Віх отруйний: небезпека для здоров’я людини

Сімейний лікар Лілія Сараман зазначає, що в цикуті отруйній міститься смолиста речовина цикутотоксин і алкалоїд цикутин, який діє на мозок та ще багато інших фізіологічно активних сполук.

Найбільша кількість цикутотоксину міститься справді у кореневищі рослини. Це пояснює їхню найбільшу небезпеку як для тварин, так і для людини, особливо для дітей, які, не знаючи отруйних властивостей рослини, їдять її кореневище, що має запах моркви й солодкувате на смак.

Отрута починає діяти через декілька хвилин після попадання в організм, тому що цикутотоксин дуже швидко всмоктується у шлунково-кишковому тракті.

Головним чином отруйна дія направлена на центральну нервову систему. Приблизно через 10-20 хвилин після попадання рослини всередину людині стає погано.

Віх отруйний: симптоми отруєння

Симптомами отруєння є:

загальна слабкість;

виділення слини;

солодкуватий присмак в роті, який змінюється на гіркий;

нудота;

блювання;

розширення зіниць;

відчуття холоду по всьому тілі;

атаксія (порушення координації тіла);

зниження чутливості у кінцівках;

запаморочення;

судоми;

порушення діяльності серця та дихальної системи.

За словами лікаря, смерть при вживанні великих доз настає через параліч дихального центру або від асфіксії під час судом.

Віх отруйний: правила першої домедичної допомоги