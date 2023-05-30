Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Віх отруйний: ознаки отруєння та правила першої домедичної допомоги

30 Травня 2023, 15:02
Анна Голішевська редакторка стрічки
Отруйний віх
Джерело: Unsplash

З настанням літнього періоду люди часто обирають відпочинок на природі, подалі від міської метушні. Але у парках, лісах зустрічаються небезпечні рослини, при контакті з якими можна завдати шкоди своєму здоров’ю.

Одною із найнебезпечніших рослин в Україні є віх отруйний. Рослина отруйна повністю, але особливо отруйне її кореневище. Якщо віх потрапив у шлунок, упродовж 20 хвилин виявляються перші ознаки отруєння. Віх отруйний: ознаки отруєння та як собі допомогти – читайте в матеріалі.

Віх отруйний: небезпека для здоров’я людини

Сімейний лікар Лілія Сараман зазначає, що в цикуті отруйній міститься смолиста речовина цикутотоксин і алкалоїд цикутин, який діє на мозок та ще багато інших фізіологічно активних сполук.

Найбільша кількість цикутотоксину міститься справді у кореневищі рослини. Це пояснює їхню найбільшу небезпеку як для тварин, так і для людини, особливо для дітей, які, не знаючи отруйних властивостей рослини, їдять її кореневище, що має запах моркви й солодкувате на смак.

Отрута починає діяти через декілька хвилин після попадання в організм, тому що цикутотоксин дуже швидко всмоктується у шлунково-кишковому тракті.

Головним чином отруйна дія направлена на центральну нервову систему. Приблизно через 10-20 хвилин після попадання рослини всередину людині стає погано.

Віх отруйний: симптоми отруєння 

Симптомами отруєння є:

  • загальна слабкість;
  • виділення слини;
  • солодкуватий присмак в роті, який змінюється на гіркий;
  • нудота;
  • блювання;
  • розширення зіниць;
  • відчуття холоду по всьому тілі;
  • атаксія (порушення координації тіла);
  • зниження чутливості у кінцівках;
  • запаморочення;
  • судоми;
  • порушення діяльності серця та дихальної системи.

За словами лікаря, смерть при вживанні великих доз настає через параліч дихального центру або від асфіксії під час судом.

Віх отруйний: правила першої домедичної допомоги

  1. Перша допомога – негайно викликати швидку. Адже лікування повинно проводитися в умовах стаціонару.
  2. По можливості починайте промивання шлунку значною кількістю води, якнайшвидше, поки цикутоксин не всмоктався у кров.
  3. Якщо є судоми – підкладіть під голову щось мʼяке, приберіть всі небезпечні предмети, які знаходяться поруч, для унеможливлювання травматизації, поверніть людину на бік. При цьому нижня нога повинна бути в рівному положенні, верхня зігнута, теж саме виконати з руками.
  4. Не намагайтеся втримати людину під час судом, нічого не запихайте в рот.
  5. Чекайте на приїзд швидкої медичної допомоги.
Читайте також:
мясоДієтолог про смажене: за якої умови їжа стає отруйною

Теги
Отруєння Поради поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь