За даними ВООЗ, туберкульоз входить до переліку десяти найбільш смертельно небезпечних інфекційних захворювань світу.

До повномасштабної війни Україна впевнено займала лідируючі позиції серед країн Східної Європи та Центральної Азії у впровадженні інноваційнихі рішень для боротьби з туберкульозом.

Війна внесла корективи у всі аспекти нашого життя. Через активні бойові дії, прицільні атаки ворога на медичну систему, масштабну міграцію ризики розповсюдження інфекційних хвороб, зокрема й туберкульозу, зросли.

Цьому сприяє і зниження імунітету людей, які переживають тривалий стрес.

Тому кожен з нас став іще більш вразливим перед невидимим світом мікобактерій.

Щоб розпізнати проблеми зі здоров’ям вчасно, потрібно звертати увагу на перші сигнали організму, які можуть свідчити про туберкульоз.

Основних симптомів туберкульозу сім:

періодичний кашель понад два тижні, як правило, з мокротинням; незначний підйом температури тіла до 37-37,2°С, при важких формах — виражена лихоманка; зниження працездатності, загальна втомлюваність; підвищена пітливість уночі; зниження маси тіла без визначеної причини; утруднене та прискорене дихання; кровохаркання (спостерігається при важких формах туберкульозу зі значним ураженням легеневої тканини).

Якщо ви помітили в себе хоча б один із цих симптомів, зверніться до лікаря.

Туберкульоз виліковний! І чим раніше його буде виявлено, тим краще він піддасться лікуванню!

Джерело: Центр громадського здоров’я