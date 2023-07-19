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Війна і туберкульоз: як уникнути зараження і на які симптоми звертати увагу

19 Липня 2023, 12:52
Валентина Андрейко журналістка
кашель, ГРВІ, вірус, грип
Джерело: Unsplash

За даними ВООЗ, туберкульоз входить до переліку десяти найбільш смертельно небезпечних інфекційних захворювань світу.

До повномасштабної війни Україна впевнено займала лідируючі позиції серед країн Східної Європи та Центральної Азії у впровадженні інноваційнихі рішень для боротьби з туберкульозом.

Війна внесла корективи у всі аспекти нашого життя. Через активні бойові дії, прицільні атаки ворога на медичну систему, масштабну міграцію ризики розповсюдження інфекційних хвороб, зокрема й туберкульозу, зросли.

Цьому сприяє і зниження імунітету людей, які переживають тривалий стрес.

Тому кожен з нас став іще більш вразливим перед невидимим світом мікобактерій.

Щоб розпізнати проблеми зі здоров’ям вчасно, потрібно звертати увагу на перші сигнали організму, які можуть свідчити про туберкульоз.

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Основних симптомів туберкульозу сім:

  1. періодичний кашель понад два тижні, як правило, з мокротинням;
  2. незначний підйом температури тіла до 37-37,2°С, при важких формах — виражена лихоманка;
  3. зниження працездатності, загальна втомлюваність;
  4. підвищена пітливість уночі;
  5. зниження маси тіла без визначеної причини;
  6. утруднене та прискорене дихання;
  7. кровохаркання (спостерігається при важких формах туберкульозу зі значним ураженням легеневої тканини).

Якщо ви помітили в себе хоча б один із цих симптомів, зверніться до лікаря.

Туберкульоз виліковний! І чим раніше його буде виявлено, тим краще він піддасться лікуванню!

Джерело: Центр громадського здоров’я

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