За весь час пандемії Covid-19 почастішали скарги пацієнтів на стрімке випадіння волосся після перенесеної коронавірусної хвороби.

За словами лікарів, вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес:⠀

лихоманка — спричиняє вивільнення прозапальних цитокінів (пептидів та білків), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;

стрес — провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів і гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;

препарати, які зазвичай застосовують під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;

порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.⠀⠀

Також спеціалісти розповіли, що постковідне випадіння волосся є зворотним явищем хвороби і, як правило, повертається в норму самостійно.

Лікар-трихолог Максим Ель-Голам раніше розповідав, що за нормальних умов на добу людина втрачає 50-100 волосин. Під час так званого постковідного стану ця кількість може сягати до 200.

Різке випадіння волосся лікарі називають телогеновою алопецією. Зазвичай перші симптоми пацієнт помічає за два місяці або за пів року після пережитого. І може втратити від 20% до 30% волосся.

У разі погіршення ситуації, необхідно проконсультуватися з іншими фахівцями – ендокринологом, гінекологом, гастроентерологом. Адже можливе порушення функцій щитоподібної залози, гормональний збій або дефіцит заліза.

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Джерело: Коронавірус_інфо