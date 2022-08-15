Дієтолог-психіатр Гарвардської медичної школи Ума Найду розповіла про дивовижні властивості вітамінів групи В зберігати наш мозок молодим і здоровим протягом довгих років. А також повідомила, де саме цього вітаміну міститься найбільше.

– Як дієтолог-психіатр, я завжди дотримуюся добре збалансованої дієти. Особливо це важливо для запобігання зниженню когнітивних функцій, – зазначила Ума Найду.

І уточнила, що є група вітамінів, якій вона приділяє найбільшу увагу, щоб зберегти мозок молодим і здоровим, — це вітаміни групи В.

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Як показало дослідження Медичного державного університету Уейна, депресія, недоумство і психічні розлади часто пов’язані з дефіцитом вітамінів групи В.

Існує вісім різних вітамінів групи В, кожен з яких має свої переваги для здоров’я:

збільшення нашої енергії. Вітамін B1, або тіамін, має вирішальне значення для основних функцій наших клітин і метаболізму поживних речовин для отримання енергії;

розщеплення ліків. Вітамін В2, або рибофлавін, діє як помічник ферментів у наших клітинах, які здійснюють важливі реакції, наприклад, в організмі й мозку.

зменшення запалення. Вітамін B3, або ніацин, працює з більш ніж 400 ферментами для виробництва матеріалів, як-от холестерин і жир, необхідних для організму, і для перетворення енергії для всіх наших систем органів. Ніацин також є антиоксидантом, який допомагає зменшити надмірне запалення;

підтримка нашого здоров’я в цілому. Вітамін B5, або пантотенова кислота, необхідний для створення молекулярного з’єднання, званого коферментом А, який допомагає ферментам нашого організму створювати і розщеплювати жирні кислоти для отримання енергії;

боротися з хворобами. Вітамін B6, або піридоксин, відомий своєю роллю в профілактиці захворювань, оскільки належні рівні цього вітаміну пов’язані з більш низьким ризиком розвитку ряду видів раку;

допомагає клітинам краще спілкуватися. Вітамін B7, більш відомий як біотин, регулює клітинні сигнали для швидкої та ефективної передачі по всьому тілу. У мозку це має вирішальне значення для клітинної передачі сигналів через нейротрансмітери;

тримає нас у рівновазі. Вітамін B9, або фолієва кислота, є популярною добавкою і ключовим вітаміном для підтримки здоров’я мозку і нервової системи, оптимальної функції нейромедіаторів і збалансованого психологічного здоров’я;

допомога серцю. Вітамін B12, або кобаламін, є важливим вітаміном для формування еритроцитів і ДНК, а також для підтримки розвитку і функціонування нервової системи.

Найкращі продукти з вітаміном В

Ось шість продуктів, багатих на вітамін B, які сама дієтолог вживає щодня: