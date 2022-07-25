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Вітаміни для зміцнення судин головного мозку: як приймати і кому особливо рекомендовані

25 Липня 2022, 13:09
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
витамины
Джерело: Depositphotos

Які вітаміни зміцнюють судини головного мозку. Як їх приймати і кому рекомендовані в першу чергу. На ці запитання Фактам ICTV відповіла лікар-терапевт загальної практики Людмила Сердюк.

– Комплекс таких вітамін необхідно приймати насамперед з метою профілактики інсульту, який може настати внаслідок збоїв з кровообігом у судинах головного мозку, – пояснила медик.

Разом з тим, за її словами, профілактика патології судин — це не тільки вітаміни, але і цілий комлекс заходів, таких, наприклад, як здорове харчування, підтримання нормальної ваги, здоровий повноцінний сон, стресове благополуччя тощо.

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За словами Людмила Сердюк, вітаміни, і перш за все групи В, можуть стати одним з доречних і корисних інструментів для підтримки здоров’я судин в цілому і судин головного мозку, зокрема.

Вітаміни для зміцнення судин головного мозку:

  • тіамін або вітамін B1. Міститься з рибі, м’ясі, горіхах, яйцях, вівсянці;
  • рибофлавін або вітамін B2. Міститься в м’ясі і кисломолочних продуктах;
  • нікотинова кислота або вітамін B3. Міститься в печінці, бобових, рибі, горіхах, яйцях;
  • пантотенова кислота або вітамін B5. Міститься в молоці, печінці, капусті;
  • піридоксин або вітамін B6. Міститься в кашах, печінці, бобових, горіхах;
  • фолієва кислота або вітамін B9. Міститься в кашах, грибах, м’ясі, свіжих овочах;
  • ціанокобаламін або вітамін B12. Міститься в м’ясі, рибі, яйцях, печінці.

Кому особливо рекомендовані вітаміни для зміцнення судин головного мозку:

  • при діагностованих патологіях судин головного мозку і кінцівок;
  • при активних фізичних навантаженнях;
  • дітям і підліткам;
  • людям старше 50 років;
  • людям, зайнятих на шкідливих виробництвах.

Людмила Сердюк особливо підкреслює: призначати вітамінні препарати може тільки медичний працівник з урахуванням віку пацієнта і стану його здоров’я.

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