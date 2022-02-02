Після перенесеного коронавірусу деякі люди помилково вважають, що їм не вистачає певних мікроелементів в організмі. Тому вони без консультації лікаря самі призначають собі полівітаміни, чого робити не варто.

Про це розповів лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

– Досліджень, що після коронавірусу потрібно приймати вітаміни, немає. Вітаміни, звичайно, потрібні, як і мінерали, але тільки тим, у кого лабораторно підтверджений їх дефіцит, – зазначив він.

Який вітамін можна приймати

Єдиний вітамін, який можна приймати для профілактики – це вітамін D.

Вкрай рідко виникають ситуації, коли організм потребує введення додаткових кількостей всіх відомих вітамінів, не кажучи вже про мікроелементи, якими найчастіше доповнені полівітамінні препарати.

– Немає жодного якісного дослідження, яке довело позитивний вплив вітамінно-мінеральних комплексів на зниження серцево-судинних ризиків, смертності від кардіологічних захворювань і частоти інфарктів та інсультів, – розповів лікар.

Негативний вплив гіпервітамінозу

Наслідки приймання вітамінів – це алергічні реакції, онкологічні захворювання тощо. Якщо людина нормально харчується, то просто приймати вітаміни не потрібно.

– Жодна добавка не здатна замінити повноцінний раціон. Саме їжа значно багатша на вітаміни і мікроелементи й більш корисна для організму, – пояснив Скрипник.

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Джерело: Євген Скрипник