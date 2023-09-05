ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю: як відбуватиметься

Як повідомили у пресслужбі командування Медичних сил ЗСУ, в Україні змінили порядок проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Зокрема, конкретизували проведення медогляду в державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Зазначається, що раніше військові, у яких були специфічні захворювання, визнавалися обмежено придатними. Вони не підлягали звільненню в запас і продовжували служити практично у всіх частинах, за винятком підрозділів десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил спецоперацій та інших формувань, чия специфіка вимагає від бійців відмінного стану здоров’я.

При цьому звільнити таких військових було неможливо через відсутність клінічних проявів цих хвороб і порушень функцій організму.

До того ж, велика кількість таких пацієнтів своїми професійними діями постійно підтверджують здатність виконувати поставлені завдання на одному рівні з іншими військовими.

Індивідуальний підхід до визначення ступеня придатності до військової служби зберігається і по суті повністю відповідає функціональним можливостям таких військових часто через безсимптомний перебіг наявних у них патологічних станів або незначний ступінь порушення функцій органів і систем, що дає змогу виконувати завдання за призначенням.

Крім того, унормовано створення гарнізонних ВЛК з розміщенням їх у цивільних медзакладах, розблоковано передачу медичних та інших документів військових (у т.ч. довідок про обставини травми) в електронній формі.

Водночас удосконалено порядок встановлення причинного зв’язку захворювань (травм, поранень, контузій, каліцтв) із проходженням служби, приведено низку визначень у відповідність до нещодавніх змін до нормативних актів вищої юридичної сили (наприклад, найменування видів відпусток за станом здоров’я).

Також зміни чітко визначають порядок оскарження постанов військово-лікарських комісій відповідно до їх рівнів (ТЦК і СП, гарнізонні, госпітальні, штатні).

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ