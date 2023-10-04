Дієтолог розповіла, що рогалики в щоденному раціоні погано впливають на фігуру.

Схуднути після 40 років значно складніше, ніж у юному віці, але життєві звички та харчові вподобання можуть сильно впливати на успіх у досягненні цієї мети.

Старіння супроводжується гормональними змінами та іншими факторами, які ускладнюють процес схуднення, тож правильне харчування стає більш важливим, ніж коли-небудь.

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Експерт у сфері охорони здоров’я, дієтолог і творець дієти Candida Ліза Річардс розповіла, чому рогалики можуть стати перешкодою на вашому шляху до плоского живота.

Ліза Річардс наголошує на тому, що варто обмежити рогалики з начинками у вашому раціоні.

Ця популярна страва містить велику кількість рафінованих вуглеводів та зазвичай поєднується з начинками, які мають високий вміст жиру.

Дієтолог зауважила, що рогалики містять майже 1200 калорій на фунт, і коли до них додають вершковий сир, підсолоджувачі, горіхове масло та м’ясо з високим вмістом жиру, це стає справжньою калорійною бомбою.

Не обов’язково повністю позбавлятися від рогаликів в своєму раціоні. Варто іноді балувати себе смачними і “неправильними” стравами.

Ключ до успішної втрати ваги полягає в поміркованості. Відкладіть рогалики на особливі випадки та спробуйте замінити їх менш калорійними альтернативами.

Разом із правильною тренувальною рутиною та здоровим способом життя цей компроміс може підвести вас ближче до плоского живота.

Поміркованість та обмеження споживання продуктів, які завантажують вас калоріями та жирами, є кроком у правильному напрямку до красивої фігури та кращого самопочуття.

Джерело: She finds