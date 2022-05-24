Американські вчені ввели першому пацієнту експериментальний вірус, що вбиває рак. Мета – виявити докази нових засобів успішної боротьби з раковими пухлинами в організмі людини.

Кандидат на ліки, названий CF33-hNIS (також відомий як Vaxinia), являє собою так званий онкологічний, генетично модифікований вірус, призначений для вибіркового зараження і знищення ракових клітин, зберігаючи при цьому здорові.

Попередні дослідження на тваринах показали, що препарат може таким чином використовувати імунну систему для пошуку і знищення ракових клітин. Але досі випробування на людях не проводилися.

Зараз дивляться

– Наше попереднє дослідження показало, що онкологічні віруси можуть стимулювати імунну систему, реагувати на рак і вбивати його, а також стимулювати імунну систему, щоб вона була більш сприйнятливою до інших видів імунотерапії, – зазначив онколог і головний дослідник Даненг Лі.

За його словами, розкриття цього потенціалу передусім залежатиме від демонстрації того, наскільки CF33-hNIS безпечний для людей.

Очікується, що в експерименті візьмуть участь в цілому 100 дорослих учасників з метастатичними або запущеними пухлинами, які раніше пробували принаймні дві попередні лінії стандартного лікування.

Після участі у випробуванні ці люди отримуватимуть низькі дози експериментального лікування шляхом прямої ін’єкції або внутрішньовенно.

Однак перед тим, як буде визначена ефективність, дослідники спочатку подивляться, наскільки добре препарат переноситься пацієнтами, реєструючи частоту і тяжкість будь-яких побічних ефектів, а також досліджуючи, наскільки добре учасники відчувають себе за підвищення доз.

Якщо ліки дійсно виявляться безпечними і такими, що добре переносяться, ми можемо побачити новий потужний інструмент для боротьби з пухлинами, прогнозують дослідники.

Джерело: ScienceAlert