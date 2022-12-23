Акупунктура може лікувати як фізичні, так і психічні проблеми. З її допомогою можна покращити зір і слух.

На вушних раковинах знаходяться біологічно-активні точки, натискаючи на які можна впливати як на окремі внутрішні органи, так і на весь організм в цілому.

Щоб покращити слух та загальне самопочуття, потрібно регулярно виконувати таки вправи:

Зараз дивляться

Прокинулися вранці, потріть долоні одна другу, щоб зігріти, а потім щільно притисніть до вух. Потримайте кілька секунд. Намацайте ямку перед вушною раковиною, натисніть прямо на ямку, утримуючи пальці протягом 30 секунд. Стисніть верхівку вушної раковини великим і вказівним пальцями і потягніть кілька разів. Слідкуйте, щоб не виник біль. Потім стисніть мочку вуха і потягніть у строну кілька разів, потім посуньте вушну раковину за годинниковою стрілкою, після цього пощипайте мочки вух і потягніть їх від голови.

Розтираючи вуха долонями кожного ранку ви заряджаєтесь енергією та стаєте бадьорим.