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Вправи для вух, що покращують слух і дарують бадьорість

23 Грудня 2022, 15:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Павло Кім лікар-голкотерапевт
вправи для вух
Джерело: Depositphotos

Акупунктура може лікувати як фізичні, так і психічні проблеми. З її допомогою можна покращити зір і слух.

На вушних раковинах знаходяться біологічно-активні точки, натискаючи на які можна впливати як на окремі внутрішні органи, так і на весь організм в цілому.

Щоб покращити слух та загальне самопочуття, потрібно регулярно виконувати таки вправи:

Зараз дивляться
  1. Прокинулися вранці, потріть долоні одна другу, щоб зігріти, а потім щільно притисніть до вух. Потримайте кілька секунд.
  2. Намацайте ямку перед вушною раковиною, натисніть прямо на ямку, утримуючи пальці протягом 30 секунд.
  3.  Стисніть верхівку вушної раковини великим і вказівним пальцями і потягніть кілька разів. Слідкуйте, щоб не виник біль.
  4. Потім стисніть мочку вуха і потягніть у строну кілька разів, потім посуньте вушну раковину за годинниковою стрілкою, після цього пощипайте мочки вух і потягніть їх від голови.
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Розтираючи вуха долонями кожного ранку ви заряджаєтесь енергією та стаєте  бадьорим.

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