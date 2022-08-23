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Все про йодну профілактику: експерти МОЗ відповіли на найчастіші запитання

23 Серпня 2022, 16:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
йодид калия
Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я України підготували відповіді на найчастіші запитання, що стосуються йодної профілактики.

1. Чому розчин йоду неефективний? Адже в його складі той самий йодид калію?

Інші види йодних розчинів (спиртовий розчин йоду, розчин Люголя, повідон-йод) не всмоктуються та не накопичуються в щитоподібній залозі, отже, не захистять від радіоактивного йоду. Йдеться як про приймання всередину, так і про нанесення йодних сіточок.

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Прийом зазначених препаратів у кращому випадку не принесе жодного ефекту, в гіршому ж – зашкодить (хімічні опіки ротової порожнини, стравоходу тощо).

Тому єдиним препаратом для ефективної йодної профілактики залишається калій йодид.

2. Чому калій йодид не рекомендовано вживати людям 40+?

Після 40 років щитоподібна залоза майже не накопичує радіоактивний йод, отже, прийом калію йодиду може завдати більше шкоди, ніж користі.

Варто пам’ятати, що калій йодид захищає лише щитоподібну залозу і не може захистити інші органи.

3. Чи можна використати для йодної профілактики препарати, що містять меншу кількість такої ж активної речовини?

Подібні препарати або харчові домішки містять у сотні разів меншу дозу калію йодиду, ніж необхідно для профілактики опромінення у разі ядерних подій. Прийом сотень таблеток таких препаратів не може розглядатися як реальний профілактичний захід, оскільки людина просто фізично не здатна спожити таку величезну кількість таблеток.

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4. Як розрахувати потрібну дозу йодиду калію дітям?

Слід дуже уважно ставитися до дозування препарату. Потрібну дозу допоможе розрахувати лікар. Украй важливо не плутати міліграми (мг) і мікрограми (мкг). Зокрема, препарат, доступний для йодної профілактики в Україні, містить 125 мг активної речовини в 1 таблетці.

5. Якщо жінка, старша за 40 років, вагітна або годує грудьми, чи потрібно їй приймати йод?

Так. У цьому випадку приймати калій йодид треба. Під час вагітності та годування грудьми щитоподібна залоза жінки є активнішою, ніж у невагітних жінок, і кількість радіоактивного йоду, що поглинається, збільшується.

6. Чи потрібно приймати калій йодид людям, у яких видалена щитоподібна залоза? А якщо видалена одна доля?

Якщо вам повністю видалили щитоподібну залозу, калій йодид приймати не потрібно. У разі, якщо видалення було частковим, і одна доля залишилася, потрібно проконсультуватися з особистим лікарем.

8. Коли приймати калій йодид?

Препарат не можна використовувати “для профілактики”. Його приймають одноразово виключно після оповіщення від офіційних органів влади.

Оптимальним є прийом калію йодиду за 6 годин до впливу радіоактивного йоду. Зважаючи на малу ймовірність прогнозування такої ситуації, допустимим для прийому препарату є проміжок часу від 24 годин до моменту надходження радіоактивного йоду до організму та до 8 годин після його впливу.

Пізніший прийом препарату є шкідливим для організму.

У будь-якому випадку потрібно дочекатися офіційного оголошення місцевих органів влади про початок йодної профілактики.

9. Що робити тим, хто вже приймав калій йодид профілактично (наприклад, пили 5 днів)?

Якщо приймали калій йодид щодня у повній дозі 125 мг, то слід негайно припинити його прийом, оскільки це є недоцільним передозуванням і шкідливим перевантаженням щитоподібної залози. Якщо ж вживали інші засоби зі значно меншою дозою активної речовини, – то не звертати на це уваги і виконувати поточні вказівки з йодної профілактики рекомендованим препаратом (фармацевтична форма 125 мг).

Джерело
МОЗ
Теги
витік радіації МОЗ України Поради Радіація
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