Команда вчених Прінстонського інституту неврології під час дослідження показала, що попередні стресові події можуть допомогти підвищити стійкість до них.

Повідомляється, що під час наукового експерименту вчені помістили маленьких мишей безпосередньо поблизу з більш великими агресивними родичами, і виявили, що прояв захисної поведінки пророкував здатність мишей зберігати стійкість після стресової події.

Крім того, команда виявила, що, активуючи дофамін, коли миші чинили опір, вони могли ще більше підвищити стійкість.

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– Миші поверталися до агресора, викидали лапи, стрибали на нього і просто не здавалися. Я подумала, вау, в мізках цих хлопців відбувається щось дуже цікаве і може бути ключем до стійкості, – зазначила авторка дослідження Ліндсі Віллмор.

Повідомляється також, що миші, які не захищалися, в кінцевому підсумку демонстрували депресивну поведінку.

Нам потрібно подумати про те, як допомогти людям, які здаються більш сприйнятливими, справлятися зі стресами цього світу, відзначають вчені, і висловлюють намір продовжити дослідження.