Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Все, що нас не вбиває: вчені довели, що стрес може зміцнити стійкість до нього

20 Жовтня 2022, 10:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
миші
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Прінстонського інституту неврології під час дослідження показала, що попередні стресові події можуть допомогти підвищити стійкість до них.

Повідомляється, що під час наукового експерименту вчені помістили маленьких мишей безпосередньо поблизу з більш великими агресивними родичами, і виявили, що прояв захисної поведінки пророкував здатність мишей зберігати стійкість після стресової події.

Крім того, команда виявила, що, активуючи дофамін, коли миші чинили опір, вони могли ще більше підвищити стійкість.

Зараз дивляться

Читайте також:
укриттяРух, здорова їжа і достатній сон, допомога іншим: все це дозволить впоратися зі стресом

– Миші поверталися до агресора, викидали лапи, стрибали на нього і просто не здавалися. Я подумала, вау, в мізках цих хлопців відбувається щось дуже цікаве і може бути ключем до стійкості, – зазначила авторка дослідження Ліндсі Віллмор.

Повідомляється також, що миші, які не захищалися, в кінцевому підсумку демонстрували депресивну поведінку.

Нам потрібно подумати про те, як допомогти людям, які здаються більш сприйнятливими, справлятися зі стресами цього світу, відзначають вчені, і висловлюють намір продовжити дослідження.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження Стрес
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь