З 3 квітня 2023 року в Україні відпуск всіх рецептурних ліків здійснюватиметься за електронним рецептом.

Що таке е-рецепт

Електронний рецепт – це цифровий аналог паперового рецепту, який створюється, зберігається та передається за допомогою електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Е-рецепт не містить торгових назв препаратів, а лише міжнародну непатентовану назву, тобто діючу речовину.

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Пацієнт самостійно обирає бренд препарату з відповідною діючою речовиною.

Хто виписує

Виписати е-рецепт можуть лікарі всіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік або ж лікарі-ФОП.

У віддалених регіонах пацієнти зможуть придбати рецептурні ліки за паперовим рецептом від фельдшера.

Під час воєнного стану

На період воєнного стану в Україні діятиме виняток на придбання рецептурних ліків без рецепта лікаря в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення активних воєнних (бойових) дій.

Військові адміністрації, підрозділи та волонтерські, благодійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки гуртово для потреб воєнного часу без рецепта.

Як отримати е-рецепт

Потрібно звернутися до лікаря, який встановить діагноз і випише потрібні ліки.

У разі тривалого лікування гострого або хронічного загострення повторний електронний рецепт можна буде отримати дистанційно.

На телефон пацієнта приходить СМС з кодом рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.

Якщо ви або ваші близькі не мають телефона, лікар може виписати вам паперовий рецепт.

Е-рецепт можна погасити частково (отримавши меншу кількість ліків). Щоб отримати решту ліків, повторно рецепт виписувати не потрібно.

Як отримати е-рецепт на Доступні ліки

Щоб скористатися таким рецептом, потрібно прийти на прийом до лікаря. Після встановлення діагнозу фахівець має перевірити актуальність мобільного номера пацієнта в електронній системі та виписати е-рецепт.

На телефон пацієнта приходить СМС з кодом рецепта й кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Отримавши таке повідомлення, можна піти у будь-яку аптеку – учасницю програми Доступні ліки й отримати препарат.

Провізору потрібно назвати номер рецепта. Тоді пацієнту запропонують на вибір потрібні ліки. Треба обрати якийсь один із лікарських засобів і назвати чотиризначний код. Після цього пацієнт отримує те, що йому прописали у рецепті.

За програмою Доступні ліки можна отримати лікарський препарат із затвердженого списку безкоштовно або за часткову оплату.

Електронний рецепт на інсулін

Щоб отримати електронний рецепт на інсулін, пацієнт повинен звернутися до ендокринолога, який складе індивідуальний план лікування та внесе його до ЕСОЗ, вкаже тип інсуліну, який потрібний, дозування тощо. За підсумками цієї інформації генерується електронний рецепт.

Надалі рецепт на інсулін може виписувати сімейний лікар.

Якщо в аптеці немає потрібного типу інсуліну, його можна замовити безкоштовно.

На які ще препарати треба мати е-рецепт

За е-рецептом можна отримати всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря.

Чи можна купити ліки за паперовим рецептом

МОЗ зазначає, що за відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі лікар, як і раніше, зможе виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку.

Скільки дійсний електронний рецепт

Термін дії електронного рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Новий електронний рецепт на Доступні ліки та інсулін лікар зможе виписати до закінчення строку попереднього рецепта: