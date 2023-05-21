Сьогодні, 21 травня, у світі відзначають День пам’яті померлих від СНІДу. Як повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ, на кінець 2022 року в Україні проживало 245 тис. ВІЛ-позитивних людей.

За перші три місяці 2023 року виявлено та зареєстровано 2 931 випадок ВІЛ-інфекції. За цей самий період зареєстровано 795 випадків захворювання на СНІД, що на 20% більше за аналогічний період 2022 року, коли розпочалися військові дії, але на 29% нижче за показник 2021 року.

За січень-березень 2023 року 401 людина від СНІДу померла.

За інформацією головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, уже у квітні було зафіксовано ще 878 нових випадків ВІЛ. Від СНІДу померли 99 осіб.

Майже 121 тисяча людей, які живуть із ВІЛ в Україні станом на перше квітня отримували антіретровурусну терапію.

З початком повномасштабної війни на території України в лютому 2022 року виникли проблеми щодо забезпечення епіднагляду за ВІЛ-інфекцією, насамперед у південно-східних регіонах.

За офіційними даними, найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 тис. населення – в Одеській (1 150,6), Дніпропетровській (955,9), Миколаївській (747,4), Херсонській (442,9), Київській (458,4), Чернігівській (432,0) областях та в Києві (633,3).

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року диспансерна група по Україні збільшилася на 10%. Найвищий приріст відбувся в Києві (+40%), Рівненській (+22%) та Львівській (+12%) областях.

За даними ВООЗ/ЮНЕЙДС, станом на кінець 2021 року 84,2 млн осіб у світі заразилися на ВІЛ і 40,1 млн осіб померли від хвороб, зумовлених СНІДом.