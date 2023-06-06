Всі хочуть повернутися та мати роботу: Зеленський про виплати пораненим бійцям

У суспільстві піднімається питання працевлаштування поранених солдат, які тимчасово не можуть нести службу і не можуть працювати, як цивільні. Президент України Володимир Зеленський запропонував розв’язання проблеми забезпечення поранених бійців під час брифінгу з журналістами.

– А далі – наступне. Я вже звертався з цим до наших військових, до командувачів, до Генштабу і до Главкому. Вакансій у них дуже багато. У командирів є вакансії в армії, треба повертати цих людей, знаходити їм місце, ту чи іншу роботу. Якщо, вибачте, якийсь наш герой без кінцівки, і він втратив її заради нашої держави, то держава повинна йому дати відповідну роботу, яку ця людина може виконувати. І ця людина зароблятиме відповідні гроші.

Мені здається, що це важливо, я не знаю. З усіма, з яким я спілкувався, з пораненими, всі хочуть повернутися та мати роботу. А їхня робота – служити державі. Якщо він зараз не може через поранення стріляти, то повинен мати іншу роботу, – вважає глава держави.

На думку президента, українська держава має дати можливість знайти роботу або заробляти у лавах армії.

– Мені здається, що те, що я говорю, – це слушна пропозиція. Якщо ні – проговорімо, які ще варіанти є. Або треба людину не тримати в армії та дати можливість знайти роботу, або дати можливість людині заробляти в армії. Я думаю, що моя пропозиція дати можливість краща, ніж просто людину викинути на вулицю. Я не знаю інших виходів, чи вони існують, – зазначив Зеленський.

Президент вважає, що необхідно дати громадянам роботу – і відповідні рішення можуть ухвалюватися не на законодавчому рівні, а всередині армії.