Медики Першого територіального медичного об’єднання Львова готові надавати ургентну допомогу всім, хто опинився в ці страшні дні в цьому місті.

Як повідомлялося, кілька тисяч людей, рятуючи дітей від бомбардувань, покинули свої будинки і знайшли притулок у гостинному Львові. Тут їм готові не тільки дати притулок, а й надати ургентну медичну допомогу.

Зокрема, це лікувальні заклади Першого територіального медичного об’єднання Львова. А саме:

лікарня швидкої допомоги – вул. І. Миколайчука, 9, центральний вхід, 1-й поверх;

8-а лікарня – вул. Навроцького, 23, хірургічний корпус, 1-й поверх;

дитяча лікарня – вул. П. Орлика, 4, центральний вхід, 1-й поверх.

Амбулаторно-поліклінічний центр на вул. Мазепи, 25 та дитяча поліклініка на вул.П. Орлика, 4 працюють у штатному режимі.

Однак, якщо ви не можете приїхати до лікаря і потребуєте негайної консультації, зверніться за номером телефону – 067 118 09 19. Колл-центр працює цілодобово.

Джерело: 1 ТМО Львова