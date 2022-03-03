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Всім, хто цього потребує: адреси лікарень Львова, куди можна звернутися за медичною допомогою

3 Березня 2022, 12:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
онлайн консультація
Джерело: Depositphotos

Медики Першого територіального медичного об’єднання Львова готові надавати ургентну допомогу всім, хто опинився в ці страшні дні в цьому місті.

Як повідомлялося, кілька тисяч людей, рятуючи дітей від бомбардувань, покинули свої будинки і знайшли притулок у гостинному Львові. Тут їм готові не тільки дати притулок, а й надати ургентну медичну допомогу.

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Зокрема, це лікувальні заклади Першого територіального медичного об’єднання Львова. А саме:

  • лікарня швидкої допомоги – вул. І. Миколайчука, 9, центральний вхід, 1-й поверх;
  • 8-а лікарня – вул. Навроцького, 23, хірургічний корпус, 1-й поверх;
  • дитяча лікарня – вул. П. Орлика, 4, центральний вхід, 1-й поверх.

Амбулаторно-поліклінічний центр на вул. Мазепи, 25 та дитяча поліклініка на вул.П. Орлика, 4 працюють у штатному режимі.

Однак, якщо ви не можете приїхати до лікаря і потребуєте негайної консультації, зверніться за номером телефону – 067 118 09 19. Колл-центр працює цілодобово.

Джерело: 1 ТМО Львова

Теги
Війна в Україні , Львів , Медики
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