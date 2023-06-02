На нашій шкірі може утворюватися близько 10 видів мозолів. Усі вони мають неестетичний вигляд та приносять чимало дискомфорту.

Найчастіше на ногах утворюються мокрі мозолі, які мають тонку поверхню та часто наповнюються лімфатичною рідиною.

Проте, якщо при натисканні на мозоль ви відчуваєте наче голка впивається в тіло, а збоку больових відчуттів майже немає – це ознака стрижневого мозоля.

Що таке стрижневий мозоль, причини виникнення та чи можливо вилікувати його в домашніх умовах – дізнавалися Факти ICTV.

Стрижневий мозоль: що це та чому виникає

Стрижневий, або його ще називають кореневий, – це різновид сухого мозоля, який відрізняється наявністю потовщеного кератинового стрижня.

Лікар-подолог Вікторія Козак зазначає, що найхарактернішою рисою мозоля зі стрижнем є наявність заглиблення у центрі. Але точну діагностику може виконати лише подолог, який відрізнить хворобу від папілом, бородавок та інших сухих мозолів.

За словами лікаря, причиною ваших мук може бути:

неправильно підібране взуття (тісні туфлі, човники з вузьким носком, в’єтнамки з міжпальцевою перетинкою);

шкарпетки чи колготи з грубим швом;

плоскостопість;

хвороби, що змінюють поставу та стан стопи;

зайва вага.

– Стрижневий мозоль утворюється внаслідок постійного тиску чи тертя на те саме місце. Відповідно, пошкоджені тканини не отримують живлення та відмирають, не встигають відлущуватися, нашаровуються та перетворюються в ороговілий наріст із глибоким корінням, – каже Козак.

Козак додає, що стрижень, як гострий хрящ, зачіпає нервові закінчення, й нестерпний біль заважає жити.

Чи можна вилікувати стрижневий мозоль в домашніх умовах

– Більшість робить велику помилку – шукають поради в Google або йдуть в аптеку, де їм фармацевт радить протимозольний пластир. Але тут є одне але. Такі пластирі містять саліпод, який може залишати сильні опіки, – каже подолог.

Козак додає, що пластирі проти мозолів працюють лише з верхнім шаром шкіри, а стрижневий мозоль входить аж в пʼятий, базальний шар. Це таке конусне ядро, яке йде з верхнього шару до найнижчого. Відповідно, починає тиснути на нервові закінчення.

Серед народних методів боротьби зі стрижневим мозолем окреме місце займають теплі ванночки чи зволожувальний крем.

За відгуками людей, тепла ванна допоможе розпарити огрубілу шкіру ніг і позбавити від неприємного наросту. А крем потрібно нанести на шкіру ніг і це допоможе пом’якшити ороговілий шар.

Проте Козак каже, що усі ці методи неефективні.

– Такий мозоль можна прибрати лише спеціальними фрезами, шляхом висвердлювання. Така процедура безболісна та допомагає позбутися мозоля за одну процедуру, – додає лікар.

Варто розуміти, що стрижневий мозоль неможливо вилікувати в домашніх умовах. Таку проблему має прибирати лише лікар-подолог.

Вікторія Козак також наголошує, що домашнє лікування може призвести до негативних наслідків:

задавнений стрижневий мозоль може прорости аж до кістки;

самостійне його видалення неможливе, потрібні стерильні умови та спеціальне обладнання;

занесена інфекція може привести до абсцесу й навіть ампутації.

Варто розуміти, що будь-який мозоль виникає внаслідок постійного тиску чи тертя. Спершу утворюється омозолення, а потім на цьому місці зʼявляється вже стрижневий мозоль.

– Чому так? Бо відбувається порушення біомеханіки стопи. Через це вага тіла нерівномірно розподіляється на стопі. Відповідно, на певну частину йде більше тиску, і там утворюється така проблема, – каже Козак.

Памʼятайте, для профілактики рецидиву стрижневого мозоля потрібно виключить усі чинники утворення проблеми. Потрібно добрати зручне взуття та корегувати процес відновлення пошкоджених тканин.