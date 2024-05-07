В Японії розпочалися клінічні тестування першого у світі препарату для регенерації зубів, що може стати альтернативою зубним імплантам.

Клінічні випробування дадуть препарату зелене світло

Препарат уже випробували на мишах і побачили, що він стимулював розвиток зубних зародків у щелепі, тим самим спричиняючи формування нових зубів.

За умови успішних клінічних випробувань препарат планують почати використовувати для лікування вже у 2030 році. І покривати його вартість медичною страховкою.

Зараз дивляться

Фірма Toregem Biopharma, пов’язана з Кіотським університетом, анонсувала, що передусім застосовуватиме свою революційну розробку для допомоги пацієнтам з вродженою анодонтією. Коли зуби взагалі так і не з’являються в роті.

Анодонтія вражає приблизно 0,1% населення, зазвичай ці люди отримують імплантати або зубні протези в зрілому віці.

Мусить бути безпечним і ефективним

Наразі жодне лікування не усуває першопричину захворювання.

Компанія має намір розпочати першу фазу клінічних випробувань під керівництвом лікарів, щоб переконатися, що препарат безпечний.

Якщо все піде добре, планується перейти до другої фази випробувань, щоб оцінити ефективність.

В ідеалі лікування має допомагати пацієнтам із вродженою анодонтією у ранньому віці – від 2 до 7 років.

Джерело: Nikkei Asia