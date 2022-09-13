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Виявити онкологію на ранній стадії: як пройти мамографію безкоштовно, що входить в послугу

13 Вересня 2022, 13:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
мамографія
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як пройти обстеження молочної залози (мамографію) безкоштовно.

– Мамографія є точним і разом з цим безпечним методом діагностики, оскільки променеве навантаження під час дослідження дуже низьке, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що це одне з шести безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології, які оплачуються з державного бюджету в рамках Програми медичних гарантій.

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Для того щоб пройти мамографію, жінці необхідно:

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  • взяти направлення на діагностику у сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, або у лікаря первинної медичної допомоги, якщо ви втратили зв’язок зі своїм лікарем;
  • вибрати лікарню, в якій зручно пройти обстеження. Це може бути медустанова в будь-якому регіоні країни, що має відповідне обладнання і договір з НСЗУ. Місце реєстрації або фактичного проживання не має значення;
  • дізнатися заклади, які проводять безкоштовно таке дослідження. Це можна зробити через оператора НСЗУ за номером 16-77 (контакт-центр).

Мамографія проводиться амбулаторно. В послугу входить:

  • консультація лікаря перед дослідженням і аналіз проведених раніше досліджень (при наявності);
  • проведення рентгенологічного дослідження в двох проекціях, при необхідності додаткових проекцій і прицільного знімка;
  • аналіз і опис результатів, надання рекомендацій щодо подальшого дослідження;
  • направлення (при необхідності) на отримання інших медичних послуг;
  • запис результатів обстеження на цифровий носій, який віддадуть вам на руки.

МОЗ нагадує, що, зважаючи на поширеність захворювання, жінкам важливо регулярно проходити таке обстеження.

Джерело
МОЗ
Теги
Онкологія поради лікаря
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