Радіобіолог, кандидат біологічних наук і експерт проекту Chornobyl Insight Катерина Шаванова на майданчику онлайн-ресурсу Бережи себе розповіла про правила виживання цивільних осіб у разі можливого ядерного удару.

Базова підготовка

– Те, що працює найбільш ефективно – це досить прості речі. Ці рекомендації вам відомі з 24 лютого, а може і раніше, – зазначає експерт.

Зараз дивляться

І нагадує, що в разі ядерної загрози необхідно:

стежити за сигналами повітряної тривоги (у разі ядерної загрози він може відрізнятися);

не виходити з приміщення чи укриття до офіційного про те повідомлення відповідних органів;

щільно закрити вікна, заклеїти всі щілини скотчем;

зробіть запас води і їжі в герметичній упаковці хоча б на три дні;

дотримуйтесь офіційних рекомендацій, читайте новини тільки в перевірених джерелах інформації;

якщо під час вибуху ви перебували на вулиці, то після того, як дісталися до укриття, слід зняти одяг, упакувати її (наприклад, в поліетиленові мішки) і прийняти душ з милом. Волосся також потрібно помити. Якщо води в укритті немає, хоча б протріть відкриті ділянки шкіри вологими серветками або вологим рушником;

після вибуху у вас буде орієнтовно 10 хвилин, щоб знайти надійне укриття.

– Потрібно розуміти, що багато смертей відбувається саме від вибуху. Радіація – це додаткова небезпека, – акцентує Катерина Шаванова.

Вчена пояснює, що термін перебування в укритті може залежати від багатьох факторів. Зокрема:

як далеко від епіцентру вибуху ви знаходитесь;

куди дме вітер;

як проходить операція з ліквідації наслідків тощо .

Чи потрібно пити йод для профілактики

– Вам не потрібно пити йод у вигляді антисептика. Що може бути корисним – так це таблетка калію йодиду, яку слід прийняти протягом години після факту аварії, – каже радіобіолог.

І уточнює: ви п’єте цю таблетку не профілактично, а тільки якщо аварія вже сталася.

Ця таблетка може захистити тільки один орган: щитоподібну залозу. Загальна рекомендація – одна таблетка . У рідкісних випадках можуть порадити повторний прийом. Але це слід робити тільки, якщо будуть такі поради саме для вашого регіону.

Відзначається, що за даними досліджень, при прийнятті йодиду калію відразу після надходження радіоактивного йоду доза опромінення щитоподібної залози знижується в 20 разів, через годину після надходження — принаймні в 10 разів, через 2 години — в 4 рази, через 3 години — тільки вдвічі, через 15 годин – не більше 20%.

Якщо у вас є проблеми зі щитоподібною залозою, то, можливо, вам варто обговорити дозування зі своїм ендокринологом. Однак точно не розглядайте цей препарат як чарівну таблетку. Цілком можливо, що ви будете так далеко від місця аварії, що вам вона і не знадобиться.

– У будь-якому випадку слід зберігати спокій і працювати над своєю медіаграмотністю. Це важливо, тому що якщо аварія такого масштабу трапиться, рівень дезінформації буде просто термоядерним, – вважає експерт.

За її словами, ризики ядерної катастрофи досить низькі. Але мати під час війни запас консервів і води — це завжди гарна ідея.

Джерело: Бережи себе