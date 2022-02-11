Вже з квітня 2022 року для того, щоб придбати в аптеках України антибіотичні препарати, необхідно буде пред’явити електронний рецепт.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я України Марія Карчевич.

– Починаючи з квітня, всі антибіотики, які зареєстровані в Україні, будуть відпускатися в аптеках тільки при наявності у пацієнта електронного рецепта, – зазначила вона.

За словами заступника міністра, таким чином МОЗ кидає виклик проблемі безконтрольного застосування антибіотичних препаратів. Подібна безладність призводить у того, що організм стає стійким до впливу ліків, що може в підсумку привести до неможливості надання пацієнтові медичної допомоги в найкритичніший момент.

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Марія Карчевич також поінформувала, що наступним кроком МОЗ після запуску електронного рецепту на антибіотики стане вимога відпускати за електронними рецептами наркотичні засоби і всі рецептурні препарати.