Науковці не перший рік вивчають, як окремі продукти харчування, зокрема цукровмісні, можуть провокувати погіршення самопочуття. Вони дослідили зв’язок між головним болем, мігренню та вживанням шоколаду чи інших вуглеводів.

Доцент кафедри харчування та харчових досліджень Університету Джорджа Мейсона Маргарет Славін розповіла, що продукти з високим вмістом цукру або рафінованих вуглеводів можуть спричинювати стрибки цукру в крові, а це призводить до “надмірної реакції на інсулін”. Останній допомагає нормалізувати рівень цукру в крові. Але занадто багато інсуліну може спровокувати надмірне зниженні рівня цукру в крові.

Цей стан називається реактивною гіпоглікемією, і головний біль є одним із його симптомів, а також відчуття слабкості, тремтіння, втоми та запаморочення.

За словами фахівця, дотримання дієти з високим вмістом рафінованого цукру та оброблених вуглеводів може підвищити рівень запалення в організмі та зробити людей більш сприйнятливими до головного болю, зокрема до нападів мігрені.

Наразі існує кілька обмежених досліджень, які підтверджують цю ідею, і, можливо, варто спробувати скоротити додавання цукру на користь протизапальних продуктів, як-от фрукти, овочі, горіхи, боби, цільні зерна та риба.

Водночас пропуски прийому їжі та голодування також часто є тригерами мігрені, тому людям рекомендується регулярно їсти поживну їжу, висипатися, займатися фізичною активністю та уникати стресових ситуацій.