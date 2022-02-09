Багато з нас стикалися з ситуацією, коли респіраторна інфекція буквально валить з ніг високою температурою і сильною слабкістю, а сімейний лікар все одно наполягає на вашій особистій присутності для відкриття лікарняного.

Приблизно в таку ситуацію потрапила нещодавно киянка Дарина, яка заразилася на Covid-19 від чоловіка, який хворіє вже кілька днів. Стан погіршувався з кожною годиною, і вже наступного дня стало зрозуміло, що про вихід на роботу не може бути й мови.

– Я зателефонувала своєму сімейному лікарю і пояснила, що хочу відкрити лікарняний, оскільки відчуваю себе дуже погано, що у чоловіка підтверджений Covid-19 і, швидше за все, у мене теж ця інфекція, – розповіла Дарина в телефонній розмові з Фактами ICTV.

За словами жінки, медик категорично заявила, що без особистої присутності пацієнта відкривати лікарняний не має права. Спроба Дарини пояснити лікарю, що наразі вона знаходиться в місті Вишневе, де живе фактично і приїхати до Києва за місцем прописки просто не в змозі, закінчилася майже класично: мовляв, це ваші проблеми.

Тоді за порадою родичів Дарина набрала номер гарячої лінії МОЗ, щоб спробувати з’ясувати, наскільки правомірні вимоги медика. Але в телефонній трубці лише нескінченно довго грала музика, яка іноді переривалася ввічливим проханням автовідповідача ще побути на зв’язку, тому що кожен дзвінок “для нас дуже важливий”.

У підсумку Дарина поступила радикально: в режимі онлайн вона переуклала декларацію з іншим сімейним лікарем, яка, на щастя, виявилася більш співчутливою і відкрила лікарняний згідно скарг пацієнтки на самопочуття без її особистої присутності.

Однак сказати, що ця історія закінчилася благополучно якось язик не повертається. Оскільки можна легко уявити скількох нервів і переживань варто було нашій співрозмовниці домогтися нарешті такого необхідного їй результату у вигляді звичайного лікарняного листа.

А тим часом, як стало відомо, МОЗ вже розроблений і виданий наказ, згідно з яким пацієнти з симптомами грипу, гострої респіраторної хвороби Covid-19 або гострого респіраторного захворювання можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря.

Правда, ця норма вступить в дію дещо пізніше. Так що світло в кінці “лікарняного” тунелю все ж нарешті замиготіло.